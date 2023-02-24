Сможет ли Европа отказаться от российских энергоносителей и закупать солнечные батареи у США

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Европа планирует сделать солнечную энергию основным источником энергии к 2027 году. Однако производство солнечных батарей не налажено, вся продукция завозится из Китая. Финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал «Вечерней Москве», смогут ли европейские страны отказаться от российских энергоносителей в пользу солнечных и закупать их у США.

Сможет ли Европа заменить российские источники энергии

По словам эксперта, маловероятно, что Европа сможет полностью заменить солнечной энергией российские энергоносители.

— Учитывая, что российские источники энергии по производству электроэнергии достигали в Европе около 40 процентов, сложно предположить полный отказ от них. Безусловно, если это будут не только солнечная энергия, но и другие альтернативные источники, например ветровая или приливная энергия, то, может, со временем им это удастся, — считает Беляев.

Специалист отметил, что солнечные батареи производят из редкоземельных металлов. А главным поставщиком в мире данного оборудования является Китай.

— Если говорить именно о солнечных батареях, то надо принять во внимание, что для их производства требуется не очень распространенные в производстве элементы. Прежде всего это редкоземельные металлы. Они добываются в Китае и там же производятся. В КНР идет налаженное изготовление этих самых солнечных батарей. Китай является монополистом по поставке такого рода оборудования, — заверил он.

Как подчеркнул финансовый аналитик, Европа может попасть в зависимость от поставок из КНР. Самостоятельно наладить такое производство европейским странам вряд ли удастся, ведь у них нет и не будет для этого нужного сырья.

— Можно считать, что даже если европейцы поставили такую цель, то они всегда будут зависеть от импорта. Кроме того, производство солнечной энергии получило определенное распространение, но все равно это достаточно ограниченный вид генерации энергии, при нем потребляется не так много редкоземельных и других материалов для производства. Полная замена российских источников потребует взрывного увеличения объема импорта. Неизвестно и сомнительно, сможет ли вообще Китай удовлетворить Европу в данном вопросе, — рассказал собеседник «ВМ».

Как налажено производство солнечных батарей в США

Беляев напомнил, что раньше США активно производили солнечные батареи. Но в середине прошлого века отказались от данных разработок в пользу экологии.

— США производят солнечные батареи. Но в Соединенных Штатах интересная ситуация с редкоземельными металлами. До 60-х годов американцы сами у себя добывали эти металлы в большом количестве. Но добыча была связана с экологической нагрузкой, — сказал он.

Эксперт заверил, что США самостоятельно сделали Китай монополистом в производстве солнечных батарей в мировом сообществе.

— Соединенные Штаты сами своими руками выселили добычу редкоземельных металлов со всеми технологиями для производства солнечных батарей в Китай. США практически полностью прекратили добычу на своей территории. Этот шаг сделал КНР монополистом, — считает специалист.

Как подытожил Беляев, на данный момент США поставили себе цели по возобновлению этой добычи и производства солнечных батарей.

— Но тоже непонятно, смогут ли они это сделать, тем более в нужном количестве. На данный момент США производят какой-то мизер, — сказал финансовый аналитик.