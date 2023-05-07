Zara и Bershka открылись под новыми названиями: что ждет покупателей

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Обновленные магазины Zara и Bershka открылись под новыми названиями Maag и Ecru. «Вечерняя Москва» узнала, что ждет покупателей.

Весной прошлого года испанская компания Inditex, которая владела в России брендами Bershka, Zara, Stradivar ius, Pull&Bear, Massimo Dutti, свернула бизнес в стране и передала его ливанскому ретейлеру Daher Group. На месте прежних магазинов появились новые, которые, как выяснилось, не имеют никакого отношения к своим предшественникам — от прежнего Inditex остались только команда и помещения. Теперь Zara — это Maag, Bershka — Ecru, Pull& Bear — Dub, а Stradivarius — Vilet.

— Это совершенно новые бренды, однако над ними работали сотрудники, которые занимались развитием Inditex в России. Все вещи для новых магазинов шьют в Турции, Пакистане, Китае, Бангладеш, с которыми и сейчас сотрудничает крупный испанский ретейлер, — рассказали в пресс-службе одного из торговых центров, в котором готовят к открытию новые магазины.

Одним из первых открылся Maag на Неглинной улице. Точной даты начала продаж никто не знал до последнего момента. Однако очереди на кассу и в примерочную в первый же день работы были огромными. Впрочем, эйфория фанатов Zara быстро проходит. Многие замечают, что от эстетики бренда практически ничего не осталось.

— Мы ожидали, что тут будут распродавать старые коллекции вперемешку с новыми вещами Maag. Но тут Зарой и не пахнет. Совсем нет трендовых вещей, — рассказала покупательница Дарья Васильева.

В магазине представлены женская, мужская и детская коллекции. Женская занимает аж два этажа, но при этом ассортимент весьма ограничен — одну и ту же вещь можно найти сразу на нескольких стеллажах. Нет ни обуви, ни аксессуаров.

— Обновление коллекции будет каждую неделю. Обещают в ближайшее время привезти аксессуары и обувь. О распродажах нам пока ничего не известно, — рассказывает сотрудница магазина Ольга Ярошина.

В целом коллекция бренда представляет собой отличную базу — это качественные футболки, джинсы, майки, топы классических оттенков. Дизайнеры решили добавить пару ярких вещей — трикотажное платье с пальмами, куртки, футболки, водолазки кислотных цветов. Есть даже несколько актуальных моделей свитеров и твидовые блейзеры. Однозначно радуют цены, которые после «ребрендинга» стали ниже. Стоимость джинсов начинается от 2,5 тысячи рублей против трех тысяч у Zara, футболка стоит уже 1299 рублей, а не 1499, как это было у предшественника. Стоимость верхней одежды варьируется от шести тысяч до 16 000 рублей. Вся информация на бирках полностью представлена на русском языке.

— В целом качество не подкачало, — рассказывает покупательница Ольга Любимова. — Нет торчащих ниток, трикотаж очень приятный и плотный. За базой сюда ходить вполне можно. Более актуальной получилась у создателей бренда мужская коллекция — тут есть байкерские куртки с эффектом потертости, льняные пиджаки и классические поло. Многие отмечают, что именно в этом отделе эстетика Zara чувствуется больше всего.

Также открылись первые магазины бывшего Stradivarius и Pull&Bear — Vilet и Dub. Там коллекция изменилась не так сильно — вещи яркие, молодежные, принты гораздо интереснее, чем у Maag. Цены, кстати, тоже несколько снизились. Например, футболки здесь стоят от тысячи рублей, а брюки можно приобрести за 2599 рублей.

— Известно, что компания планирует открыть еще 63 магазина этих брендов по всей стране. Конечно, Inditex владел намного большим их количеством — до продажи бизнеса испанский ретейлер успел отказаться от самых неприбыльных точек, пока был в простое. Сложно сказать, удастся ли новым магазинам конкурировать с мировыми брендами, но у них еще есть время раскачаться и понять, что хочет получить от них российский потребитель, — рассказал экономист Александр Цапликов.

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ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анастасия Ефремова, стилист:

— Пока что коллекция отбрасывает нас на 20–30 лет назад. В магазине можно увидеть одежду, которая напоминает старые вещи бренда. Рекомендую присмотреться к базовым вещам и джинсам — любимые всем лекала и качество остались прежними. А вот цены компания может вскоре поднять.