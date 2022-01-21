«Уйдет в серую зону»: как запреты Центробанка повлияют на криптомир

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О платежной системе «Биткойн», а вместе с ней и термине «криптовалюта» мир услышал впервые тринадцать лет назад — в 2009 году. Спустя два года после статьи в Forbes для криптовалюты наступил «золотой век», которому сегодня, похоже, напророчили закат. По крайней мере на территории Российской Федерации.

20 января Центральный банк России опубликовал доклад о криптовалютах, в котором рассмотрены риски, создающие их распространение для граждан, финансовой стабильности и экономической безопасности, а также представлены предложения для консультаций по возможным мерам регулирования.

Авторы документа анализируют природу криптовалют и тенденции на этом рынке, оценивают уровень вовлеченности российских граждан в криптовалютный рынок и, к сожалению, констатируют факт: за прошедшие тринадцать лет вопросы выпуска и обращения криптовалют в России законодательно так и не урегулированы.

— Это означает, что криптообменники, криптобиржи, P2P-платформы и прочие операторы криптовалютного рынка находятся вне правового поля. При этом закон о ЦФА (цифровых финансовых активах — прим. «ВМ») запрещает использование цифровых валют в качестве средства платежей на территории РФ, — отмечается в докладе.

А между тем, исключая Китай, где криптовалюта официально запрещена, Россия занимает третье место по количеству владельцев криптовалют (более 17 миллионов пользователей, по данным на 2020 год) после Индии (100 миллионов) и США (27,5 миллиона), отмечает эксперт по рынку криптовалют, блокчейна, криптобирж Альфред Хамзин.

По данным ЦБ РФ, озвученным в январе 2022 года, россияне вложили в криптовалюты около 7 триллионов рублей. Это четверть от вкладов в российские банки. На 1 декабря 2021 года на счетах и депозитах россияне хранили 33,2 триллиона рублей.

— Но я уверен, что сумма 7 триллионов — это лишь то, что ЦБ смог как-то оценить. Реальный же вклад может быть как минимум вдвое больше. Например, инвестиции в децентрализованные финансовые сервисы оценить ЦБ однозначно будет гораздо сложнее, — считает эксперт.

Также пользователи из России и СНГ всегда одними из первых включаются в новые течения. Так, в 2016–2017 годах существенная доля ICO была запущена основателями из СНГ. Сейчас аналитики наблюдают за тем, как растет доля объемов инвестиций в DeFi со стороны пользователей из России и соседних стран и даже только набирающий обороты GameFi — и тут российские стартаперы очень быстро поймали волну и начали собственные разработки. Однако, по мнению Альфреда Хамзина, именно в GameFi наши соотечественники с учетом того потенциала разработчиков, который у нас есть, пока отстают. Те же филиппинцы уже создали несколько мировых проектов, а мы только вливаемся, констатировал он.

В России есть собственные (Made in Russia) биржи, обменники, майнинг-центры, нечто подобное акселераторам для стартапов, и даже появляются венчурные криптофонды.

— Правда, если сравнить все эти инфраструктурные направления с теми, что есть в Азии или США, то мы, конечно, очень отстаем. И, честно говоря, новые разговоры о запретах явно не добавляют стимула развиваться этой инфраструктуре, — говорит эксперт по рынку криптовалют.

По сути, добавил он, государство, наоборот, должно быть заинтересовано в том, чтобы инфрастуктура таких проектов развивалась именно в пределах его юрисдикции. Ведь как минимум так проще влиять на компании, предоставляющие подобные услуги.

Центробанк считает, что угрозы криптовалюты для граждан и экономики вполне осязаемы. Для экономики очевидными считаются следующие из них: во-первых, виртуальные монеты при росте их доли в расчетах снижают инвестиции реального сектора экономики и увеличивают отток капитала; во-вторых, криптовалюты используются для отмывания и вывода денег; в-третьих, майнинг требует больших энергозатрат, что увеличивает выбросы, мешает достижению национальных целей и увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

Граждане должны понимать, что криптовалюты обладают признаками финансовых пирамид. Рост их стоимости поддерживается спросом со стороны вновь входящих на рынок участников. Лица, которые стали инвесторами давно, продают криптовалюту по высокой цене и фактически делают это за счет новых участников. Рано или поздно такая пирамида может обрушиться, а ее участники потеряют свои средства.

Потери инвесторов могут возникнуть не только в результате падения цен на криптовалюты, но и в результате ненадлежащего исполнения обязательств биржами, а также вследствие мошеннических действий и киберугроз. При этом возможности правовой защиты инвесторов крайне ограниченны.

Криптовалюты оказывают все большее влияние на экономику и финансовую стабильность. Поскольку криптовалюты в случае дальнейшего стремительного роста способны оказать значительное негативное влияние на благосостояние граждан, экономику России и финансовую стабильность, а также ввиду возможного проявления эффекта заражения, переходящего с рынка криптовалют на ключевые финансовые рынки, Банк России предлагает реализацию в РФ ряда мер в целях упреждения будущих проблем, связанных с развитием рынка криптовалют.

По мнению регулятора, следует ввести ответственность за нарушение законодательного запрета на использование криптовалют в качестве средства платежа за товары и услуги, продаваемые и покупаемые юридическими и физическими лицами — резидентами.

Кроме того, необходимо установить запрет на организацию выпуска, сам выпуск, организацию обращения криптовалют на территории России и ввести ответственность за нарушение этой нормы. Для финансовых организаций Банк России предлагает ввести запрет на вложения в криптовалюты и связанные с ними инструменты.

— Должен быть определен уполномоченный орган (органы), на который будут возложены полномочия по реализации мер, — считает ЦБР.

— Данный запрет скажется главным образом на тех компаниях, которые предоставляют финансовые услуги пользователям из России, на территории России, а также на операторах, предоставляющих таким игрокам платежные шлюзы, технологии верификации пользователей, — отмечает Альфред Хамзин.

За последние несколько лет на рынок СНГ активно приходят ведущие мировые криптобиржи, такие как Binance, Huobi, OKEx. Эти игроки стараются сделать свой сервис действительно удобным, чтобы пользователи могли покупать криптовалюту прямо со своих карт, за рубли, осуществлять безопасные внебиржевые сделки (так называемые P2P), пользоваться инвестиционными услугами, такими как стейкинг, фарминг, майнинг — все в одной панели управления.

— Если биржам запретят работать с российскими пользователями на территории России, то это просто повлияет на удобство пользования данными сервисами, — предположил эксперт. — Биржи приостановят контракты с платежными операторами, предоставляющими шлюзы для использования российских банковских карт при приобретении криптоактивов. Также биржи официально остановят работу своих P2P-сервисов, и такая торговля снова уйдет в серую зону, где существенно вырастет уровень мошенничества, а хоть какое-то регулирование откатится на 5 лет назад, — говорит эксперт.

При этом никакого существенного ограничения не получится, ведь что в криптомире значит владеть криптовалютой за рубежом? Владеть криптовалютой — значит иметь приватный ключ к адресу в блокчейне, где есть запись о количестве токенов на этом адресе, рассказывает специалист. Блокчейн — не относится к какой-то стране или юрисдикции. Это цепочка адресов в цифровом пространстве.

В запретах ЦБ Альфред Хамзин видит главным образом отрицательные стороны. Подобные заявления резонансом отражаются в медиапространстве не только в России, в СНГ, но и в целом во всем криптомире.

— Во-первых, создается негативный эффект для инвестиционного климата. Когда новые игроки смотрят, стоит ли вкладываться в разработки, делать новые продукты здесь, и видят подобные заявления, то, не погружаясь в эту историю, они для себя рассматривают этот рынок как крайне высокорискованный, — обосновывает свое мнение эксперт, добавляя, что подобный новостной фон сдерживает инновационное развитие страны, обладающей очень высоким потенциалом.

Ряд компаний просто не пойдет в эту сферу как со стороны развития инфраструктурных проектов, венчурных фондов, так и разработчиков, стартапов и так далее.

Второй момент, который выделил специалист: непонятность целей, преследуемых государством в этом вопросе. Если оно хочет ограничить какие-то организации, которые не могут заниматься данным бизнесом на территории России, то в том плане, что запрет будет не тотальным, а пользователи будут иметь счета на зарубежных биржах или просто доступ к криптокошелькам, фактически ограничение работать не будет.

— И те же самые организации за две минуты создадут аккаунт на децентрализованном кошельке или на бирже, которая расторгнет соглашение с российским оператором. Другими словами, использование криптовалюты фактически никак не будет ограничено, — отметил Альфред Хамзин.