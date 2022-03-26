«Американцы недовольны»: будет ли Европа покупать российский газ за рубли

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Европейские страны не могут безболезненно отказаться от российского газа. Несмотря на то что требование России о покупке энергоносителей за рубли политически невыгодно, Европа может на него согласиться. Возможно, она даже будет покупать рубли у частных российских банков. Об этом рассказали эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Как отметил политолог, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, экономически решение России продавать газ за рубли некритично для стран Европы. Однако подобный сценарий очень неприятен США.

— Это критично для политических игрищ: политические, имиджевые вещи, отношения с американцами. Американцы, мягко говоря, недовольны тем, что Европа покупает у нас газ. А сейчас еще хуже стало: речь идет не только о том, чтобы покупать его, но еще и за рубли. Это значит, что спрос на доллар упадет, а на российскую валюту — поднимется, — подчеркнул специалист.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Станислав Митрахович также отметил, что переход на рубли некритичен для европейских компаний. Однако Европа будет вынуждена признать: российская финансовая система, с одной стороны, изолирована, а с другой — прекрасно функционирует, отметил собеседник «ВМ».

В этом случае Европа еще и согласится с невозможностью отказаться от российского газа, подчеркнул Митрахович.

— Если они будут переподписывать контракт, то получается так: раньше они говорили о ненужности российского газа, а теперь выходит, что Россия была права. Но мы пока точно не знаем, готова ли Россия будет отключать подачу газа, если они не будут платить в рублях, — рассказал эксперт.

По словам Журавлева, Европа может покупать рубли двумя путями: либо на бирже в России, либо в российских частных банках, «по-тихому, тайно друг от друга и от себя самих». В первом случае это будет хорошо для России, во втором — некоторые банки будут пробовать нелегальные схемы, продавая рубль дешевле официального курса. Это может повлечь проблемы с налоговыми органами, отметил политолог.

Опрошенные «Вечерней Москвой» специалисты подчеркнули, что Европа будет рассматривать возможность отказа от российского газа. Однако одномоментный отказ невозможен, уверен Митрахович.

— Это был бы очень большой стресс. Например, Польша заявляла, что откажется к концу года. А Россия играет на опережение и говорит: «Может, откажетесь сейчас? Самое время отказаться». Но тогда надо промышленность отключать, вводить нормированное потребление. Европа немного не ожидала такого ответа, — объяснил специалист.

По словам Журавлева, европейская элита искренне ставит перед собой задачу отказаться от российского газа. Однако им еще предстоит оценить, не ошибаются ли они в расчетах, заключил собеседник «ВМ».

Требование президента России Владимира Путина перевести оплату поставок российского газа в рубли вызвало растерянность в правительствах европейских стран и правлениях энергетических концернов Европы. Об этом сообщил немецкий журнал Spiegel.

В материале издания экономист Йенс Зюдекум заявил, что Запад «ошарашен» таким решением. Он пояснил, что из-за требования Путина клиентам в Европе придется приобретать рубли у Центробанка России, который фактически находится под санкциями. Таким образом, Москва заставляет Запад обходить собственные же санкции, резюмировал специалист.