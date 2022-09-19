Бюджет будет сбалансированным

Фото: Администрация президента РФ

В понедельник, 19 сентября, президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.

На встрече обсудили подготовку федерального бюджета на ближайшие три года.

— Хочу особенно подчеркнуть: при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть, — сообщил Владимир Путин. — Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках.

По словам президента России, нынешние изменения и тенденции в экономической сфере носят долгосрочный характер.

— Здесь мы должны предложить системные механизмы, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов, — отметил Владимир Путин. — Важно и на ближайшую трехлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета.

Глава государства уточнил, что это позволит уверенно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов, по другим важнейшим направлениям развития страны.