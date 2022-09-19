Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Бюджет будет сбалансированным

Денис Власенко
Экономика
Бюджет будет сбалансированным
Фото: Администрация президента РФ

В понедельник, 19 сентября, президент России Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам.

На встрече обсудили подготовку федерального бюджета на ближайшие три года.

— Хочу особенно подчеркнуть: при составлении проекта федерального бюджета нужно, конечно, учитывать объективные факторы, которые прямо влияют на его доходную часть, — сообщил Владимир Путин. — Имею в виду внутреннюю макроэкономическую конъюнктуру, а также положение дел на глобальных товарных и финансовых рынках.

По словам президента России, нынешние изменения и тенденции в экономической сфере носят долгосрочный характер.

— Здесь мы должны предложить системные механизмы, дать эффективные ответы на вызовы для всей сферы государственных финансов, — отметил Владимир Путин. — Важно и на ближайшую трехлетку, и в дальнейшем сохранить линию на устойчивость и сбалансированность федерального бюджета.

Глава государства уточнил, что это позволит уверенно решать намеченные задачи по модернизации экономики и социальной сферы, по укреплению инфраструктуры и поддержке регионов, по другим важнейшим направлениям развития страны.

Владимир Путин Финансы Бюджет
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Пугачевский бунт

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Разглядеть грани таланта

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Не тратьте силы ребенка напрасно

Владимир Новиков
Владимир Новиков

Прагматизм против русофобии

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Первое из таинств

Ростислав Ищенко
Ростислав Ищенко

Расплывчатый термин

Георгий Осипов
Георгий Осипов

Финансовая грамотность

Все мнения
О проекте