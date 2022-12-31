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Откройте дверь, удача пришла: как и на что можно гадать в новогоднюю ночь

Наталья Тростьянская

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Откройте дверь, удача пришла: как и на что можно гадать в новогоднюю ночь
Фото: Pexels

В новогоднюю ночь каждый человек — немного волшебник, даже если он не верит в магию. В этом убеждена ведьма Алена Полынь. Она рассказала «Вечерней Москве» несколько простых способов, как самому заглянуть в будущее.

Алена Полынь предлагает погадать. Причем делать это нужно уже после того, как пробьют куранты:

— До этого все ждут Нового года, и в пространстве висит сильное напряжение, из-за которого можно получить неверные ответы. При этом, как только наступит 1 января, она советует для начала открыть входную дверь со словами: «Новый год пришел, и счастье, любовь, здоровье (и далее по списку, кому что надо) тоже приходите».

  • Суженый мой, ряженый

Девушкам, которые хотят узнать, выйдут ли они в наступившем году замуж, достаточно выглянуть в окно. Ответ зависит от того, кого они первым увидят.

— Если просто компанию, значит, будет дружба, но не романтические отношения, — объясняет Алена Полынь. — Если мужчину или юношу, то можно готовиться к свадьбе. А вот если женщину или девушку, то ответ, увы, — нет.

  • Фигура из воска

Для этого гадания понадобится глубокая тарелка с водой и любая свеча. Ее надо зажечь и над емкостью с водой задать волнующий вас вопрос. Затем наклонить свечу и держать, не двигая, пока не досчитаете до 12.

— В воде застынет фигурка-ответ, — говорит Полынь. — Если он вам понравился, спрячьте фигурку.

  • Шестое чувство

Возьмите несколько листочков бумаги одинакового размера. Напишите на них разные варианты ответа на ваш вопрос. Он может быть любым. Сверните листочки и перемешайте.

— Затем разложите листочки и на каждый положите руку. Как только почувствуете тепло, разворачивайте листок, на нем ответ на ваш вопрос, — рассказывает Полынь

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