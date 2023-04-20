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Такое разное кино: что покажут на Московском международном кинофестивале

Александра Ерошенко

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Такое разное кино: что покажут на Московском международном кинофестивале
Макар Хлебников в роли Никиты слева и Олег Савостюк в роли Максима справа / Фото: Пресс-служба Кинопоиска

В четверг, 21 апреля, стартовал юбилейный 45-й Московский международный кинофестиваль. Увидеть лучшие новинки из разных стран мира можно будет до 27 апреля в столичных кинотеатрах. «Вечерняя Москва» собрала самые яркие премьеры, которые обязательно нужно посмотреть.

Фильм открытия ММКФ-2023 «Снегирь»

  • Реж. Борис Хлебников, Россия 20 апреля

Кино снято по мотивам повести Георгия Владимова «Три минуты молчания», но действие фильма из 1960-х перенесено в наши дни. Главные герои — блогеры Максим (Олег Савостюк) и Никита (Макар Хлебников). В погоне за оригинальным контентом для соцсетей они попадают на рыболовецкое судно. Здесь им предстоит узнать, насколько тяжело жить в море, когда нет возможности ничего погуглить, а снимать видео в блог нет времени. Пережив шторм и пройдя другие испытания, Максим и Никита совсем по-другому начнут смотреть на свою жизнь.

«Невероятные приключения Джоджо (и его сестры-занозы Авилы)»

  • Реж. Брайан Шмидт, США 22, 23 и 25 апреля

Фильм, снятый реальной семьей из США, никогда не показывался в России. Это милая семейная история о том, как шестилетний мальчик Джодж (Джозеф-Джозеф Огандо), попав аварию, спасает свою младшую сестру Авилу (Авила фон Гусботтом). Посадив ее в рюкзак, маленький герой надеется добраться до дома бабушки, но по пути ему предстоит столкнуться со стаей волков и разбойниками. Трудности сблизят Джоджо и Авилу, а на смену детской вражде и раздражению капризами друг друга придет крепкая дружба.

«Волки»

  • Реж. Дэнн Данлоп, Канада 23 апреля

Психологический триллер основан на реальных событиях, которые случились в Онтарио в 2010 году. Молодой отшельник (Марк Носент) начинает свое расследование серии странных убийств после того, как полиция задерживает вероятного подозреваемого. Для того чтобы докопаться до правды, герою придется встретиться лицом к лицу со своими страхами и побороть самого себя.

«14+. Продолжение»

  • Реж. Андрей Зайцев, Россия 22 и 24 апреля

Первая часть о незатейливый приключениях подростка Леши (Глеб Калюжный) вышла восемь лет назад. С тех пор актер стал звездой сериалов («За полчаса до весны», «Вампиры средней полосы», «Черная весна»), а его герою в продолжении ленты о переходном возрасте исполнилось 18 лет. Первая любовь давно в прошлом, а теперь его главная проблема — выбор между поступлением в университет и службой в армии.

«Первая любовь»

  • Реж. Светлана Проскурина, Россия 25 и 27 апреля

Коллеги Анна Сергеевна (Марина Брусникина) и юная Лена (Лиза Кугай) приезжают на отдых в загородный санаторий, но неожиданно становятся свидетелями преступления. Они начинают свое расследование и чувствуют, что им тоже грозит беда. Опасность окружает всех, но не становится помехой для неожиданно вспыхнувшей любви между главным подозреваемым Георгием (Игорь Верник) и Анной Сергеевной.

«Помилование»

  • Реж. Айнур Аскаров, Россия 23 и 25 апреля

Лето 1942 года, начинающаяся битва за Сталинград, которая решит исход войны... Но юный сержант Любомир Зух (Александр Новиков) всего на три часа сбегает из части, чтобы проститься с любимой девушкой. По законам военного времени он — дезертир, и за проступок сержанта ждет расстрел. Командиры понимают, что наказание слишком сурово, но смогут ли они остановить беспощадный маховик военной машины и будет ли приказ о помиловании?

«Отцы»

  • Реж. Юрий Мокиенко, Россия 21 и 22 апреля

Документальная комедия о русской глубинке, где отец и сын решают сделать фестиваль детского кино. Поучаствовать в нем сможет любой, ведь для создания картины нужен только мобильный телефон с камерой и лопата-штатив. Но неожиданно съемки становятся испытанием и для режиссеров, и для актеров.

Фильм закрытия ММКФ-2023 «42 секунды»

  • Реж. Алекс Морелло, Дани де ла Орден, Испания/Франция 27 апреля

Испанцы не верят, что национальная сборная по водному поло сможет завоевать призовые места на Олимпиаде-1992 в Барселоне. Смогут ли спортсмены смириться с руководством жесткого тренера, решить конфликты внутри команда и достойно представить свою страну?

ФАКТ

Несмотря на санкции, в программе ММКФ-2023 принимают участие зарубежные режиссеры. Лучшие фильмы можно увидеть в программе «Блокбастеры народов мира» и «Вокруг света за 8 дней».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Кудрявцев, председатель отборочной комиссии ММКФ-2023:

— Главный тренд этого года — внимание к проблемам молодежи и будущего поколения, потому что из-за технологической революции разрыв между поколениями огромный как никогда. Особенностью ММКФ-2023 также станет огромное количество новых стран-участниц: Швеция, Болгария, Дания, Норвегия и другие.

КСТАТИ

Выбирать лучшие картины будет экспертное жюри, в состав которого вошли: режиссер Алексей Учитель, актриса Анна Снаткина, актер Алексей Гуськов, актриса Светлана Иванова и другие.

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