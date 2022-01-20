День мороженого и благотворителей: пять причин выйти из дома в выходные

Фото: Сайт Сергея Собянина

Приближаются январские выходные. «Вечерняя Москва» подготовила обзор событий, которые пройдут в столице 22 и 23 января и станут безусловным стимулом выйти из дома.

Открывает обзор самый вкусный праздник ближайших выходных — День мороженого в Биологическом музее имени Тимирязева. 23 января взрослые и дети узнают, как животные не замерзают зимой, какие растения участвуют в приготовлении мороженого и как жил ледяной человек.

Доктор поделится зимними советами, а представители Центра гигиенического образования населения Роспотребнадзора прочитают лекции «Тайна пломбира» и «Кристальная чистота: безопасная дезинфекция дома».

Для творческих натур подготовлены мастер-классы. А еще ребята приглашаются в теневой театр, где увидят спектакль по зимним сказкам.

Фото: pexels.com / Calebe Miranda

В воскресение, 23 января, в Малом зале «Зарядье» гала-концертом откроется XVI фестиваль искусств «Январские вечера».

В программе концерта-открытия — словацкая сказка «Двенадцать месяцев» в исполнении народной артистки России Юлии Рутберг, рок-вокалиста Саши Виста и оркестра «Гнесинские виртуозы» под управлением Михаила Хохлова. В гала-концерте по традиции примут участие лауреаты телевизионного конкурса «Щелкунчик» разных лет.

Прозвучит музыка Дворжака, Шумана, Пьяццоллы и Чайковского с английским текстом Саши Виста. Рассказ сопровождает видеоряд из нескольких сотен иллюстраций, созданных детьми-художниками из разных городов России.

На катке ВДНХ 22 января пройдет благотворительный день. В нем примут участие известные благотворители и основатели фондов, среди которых художественный руководитель театра МХТ имени Чехова и актер Константин Хабенский, актеры театра и кино Егор Бероев, Ксения Алферова, Ольга Сутулова, Андрей Бурковский, Виктор Добронравов, фигуристка Евгения Медведева. Вместе со звездами на коньки встанут подопечные фондов.

Гостей катка ждут мастер-классы, выступления уличного театра и программа «Союзмультпарка». А все средства, собранные в этот день от продажи билетов на каток, будут направлены на благотворительность.

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Парк «Патриот» 22 и 23 января приглашает всех жителей и гостей Подмосковья на фестиваль развлечений «Зимняя сказка». Посетители могут покататься на бесплатном катке, самом большом в регионе тюбинговом спуске и на упряжке с хаски. Также можно прокатиться на упряжке оленей, русской тройке и на квадроциклах.

Парк Горького в выходные порадует своих посетителей международным фестивалем «Снег и лед в Москве». Горожан ждут более 30 удивительных объектов и снежная фан-зона. На площадке есть две тематические зоны, в которых профессиональные скульпторы в режиме реального времени строят сказочные композиции изо льда и снега.

По выходным здесь проходят представления уличных театров и мастер-классы по снежной скульптуре.

В выходные дни пройдет ряд интересных и познавательных мероприятий. Так, Москвариум 22 и 23 января зовет гостей на Фестиваль детских изобретений. Второй этаж Центра морской биологии превратится в интерактивную площадку, разделенную на несколько тематических зон: «Робототехника», «Химия и опыты», «IT и программирование», «Экология».

В программе: мастер-классы, занятия, научные шоу и другие события, интересные как взрослым, так и детям, которые откроют для гостей мир науки, новых знаний и изобретений. На фестивале можно пообщаться с самым необычным сотрудником «Москвариума» — роботом-экскурсоводом по имени Аквариус.

Фото: Пресс-служба «Москвариума» на ВДНХ

Государственный музей А. С. Пушкина 22 января приглашает посетителей на лекцию «Растения в интерьере. Традиции домашнего садоводства в XIX–XX веках», которая пройдет в рамках выставки «Интерьер XIX–XX веков».

Еще с XVII столетия нашим предкам были знакомы «комнатные» сады. Особую популярность живые растения в интерьерах российских домов приобрели к середине XIX века. Трудно себе представить интерьер в эту романтическую эпоху без зеленых любимцев, символизировавших уют повседневной жизни. Растения обыгрывались при любых стилистических решениях. Неизменной любовью пользовались красивоцветущие источающие нежный аромат олеандры, азалии, камелии, цикламены, герани, бегонии и, конечно, розы.

Центральная городская детская библиотека имени А. П. Гайдара, в свою очередь, в субботу зовет юных любителей чтения на программу «Вслед за белым кроликом», посвященную 190-летию со дня рождения английского писателя и математика Льюиса Кэрролла.Гостей ждут громкое чтение, анимационное мероприятие и книжная выставка. Участники создадут сувенир и послушают начало книги «Алиса в стране чудес».

12-й конкурс живописи на снегу в Сокольниках / Фото: «Вечерняя Москва»

В ближайший уик-энд, 22 и 23 января, на природных территориях Москвы стартует фестиваль «Снежный холст», организованный Мосприродой.

Фестиваль предоставит возможность интересно провести время на свежем воздухе и продемонстрировать фантазию, ведь конкурсные работы предлагается создавать прямо на снежном покрове. В качестве материала можно использовать природные органические вещества.

Первыми площадками фестиваля станут: 22 января — заказник «Зеленоградский», 23 января — Битцевский лес.

Традиционно музеи и галереи города предлагают вниманию гостей несколько интересных выставок. Так, в Центральном выставочном зале «Манеж» открыта выставка-байопик «Виктор Цой. Путь героя». Проект приурочен к 60-летию со дня рождения Виктора Цоя.

В 11 залах воссоздан путь музыканта от застенчивого мальчишки до кумира нескольких поколений. Экспозиция организована не хронологически, а по темам: музыка, кино, поэзия, изобразительное искусство. На ней представлены предметы, связанные с жизнью Виктора Цоя: гитары, черновики, личные письма, фотографии, сценические костюмы, картины разных лет и арт-образы.

Выставка «Виктор Цой. Путь героя» в «Манеже» / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

22 января в Доме-музее К. С. Станиславского последний день работает выставка «За синей птицей» — проект Музея МХАТ и галереи Роза Азора.

В выставочном пространстве палат XVII века история создания Московского Художественного театра представлена через макеты, эскизы и фотографии знаменитых постановок зимних сказок «Снегурочка», «Синяя птица», «Двенадцать месяцев» и работы современных художников Дины Хайченко и Екатерины Рожковой.

Музей обороны Москвы приглашает на выставку «Адресат — наша память. Письмо папе», посвященную семейным перепискам времен Великой Отечественной войны.

Письма, написанные членами пяти московских семей, объединяет одна черта — близким, оказавшимся так далеко друг от друга, хотелось говорить о бытовых мелочах, как будто и нет никакой войны. Кроме писем и фотографий из семейных архивов, каждая витрина дополнена предметами эпохи. Здесь можно увидеть плюшевого медведя, офицерскую планшетную сумку, перьевые ручки, чернильницы. На стенах — плакаты, картины, детские рисунки, созданные в начале 1940-х.

Государственный музей истории российской литературы имени В. И. Даля совместно со Школой-студией МХАТ представляет выставку «Чарльз Диккенс в русских зеркалах», посвященную истории поиска и обретения дома как высшей ценности в романах знаменитого английского писателя.

Экспозиция условно поделена на несколько составляющих. Посетители услышат рассказ о детстве писателя и о детях — героях его романов. Образ дома в первом зале представлен как надежда вырваться в другой мир. Здесь можно увидеть неопубликованные ранее иллюстрации русских и советских художников к романам писателя.

Фото: «Команда котиков», 2021

И, конечно, москвичей и гостей столицы ждут в кинотеатрах. В четверг, 20 января, очередная порция фантастических, лирических, драматических и просто хороших фильмов и мультфильмов вновь порадовала большой экран. В афише одна из самых знаменитых картин 60-х — «Фотоувеличение», чудесные семейные фильмы «Тайна» и «Команда котиков», боевик «Код 355», драмы «Все прошло хорошо», «Событие» и «Аллея кошмаров», фильмы ужасов «Тихая ночь» и «Проклятый дом — 5», документальная лента «Она — океан».