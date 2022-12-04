Тот самый запах мандарина: закупаем новогодние фрукты еще дешевле

Продавец из Краснодарского края Нина Омельчинова на ярмарке выходного дня предлагает мандарины / Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

В конце ноября Руспродсоюз констатировал снижение стоимости мандаринов в Москве. «Вечерняя Москва» выяснила, что повлияло на их стоимость и где выгоднее всего сейчас приобретать мандарины и другие фрукты к новогоднему столу.

По словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, сейчас розничная стоимость мандаринов в городе составляет 168 рублей за килограмм.

— В прошлом году килограмм цитрусовых в среднем стоил 190 рублей. По сравнению с другими видами сезонных фруктов мандарины оказались самыми дешевыми, — отметил он.

Причиной такого явления стала нормализация логистики между нашей страной и Турцией, Южной Африкой, Марокко — основными поставщиками мандаринов.

— Не менее важный фактор — большое количество закупок со стороны компаний, — прогнозирует экономист Даниил Кашин. — Это обеспечивает баланс спроса и предложения. Также цитрусовые по очень приятным ценам нам привозят из Абхазии, поэтому мандарины пока будут стоить дешево, но к Новому году цены вырастут в силу ажиотажа.

Что касается такой сезонной экзотики, как ананасы, манго, то она, напротив, подорожала на 10–15 процентов по сравнению с прошлым годом. Во-первых, эти виды фруктов закупаются в гораздо меньших объемах, а во-вторых, считаются более эксклюзивными, чем мандарины.

— Так, килограмм хурмы сейчас стоит в районе 140–200 рублей, в зависимости от того, где вы ее приобретаете. С манго ситуация сложнее — в этом году килограмм обойдется покупателям в 539 рублей против 500 в 2021 году. Аналогичная ситуация и с ананасом — он сейчас стоит 170 рублей за штуку, — рассказал экономист.

По словам эксперта, лучше всего приобретать эти фрукты на специальных оптовых рынках — очень часто туда отвозят партии, которые по какой-то причине мог не принять магазин, а цена на 50–70 процентов ниже.

— Это могут быть едва заметные визуальные дефекты, на качестве продукта это никак не сказывается, — отмечает менеджер по закупкам турецких товаров Иван Пронин. — Лучше брать большой объем: будет еще дешевле.

Недорого приобрести фрукты можно и в интернете. Следует обратить внимание на сайты различных агрохолдингов и компаний-импортеров. Они предлагают покупателю закупочную стоимость на несколько килограммов товара.

ЦИФРА

82 рубля составила минимальная стоимость килограмма мандаринов в прошлом году

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Анна Павлова, врач-терапевт:

— В период вирусов мандарины очень полезны, так как в них присутствуют мощные природные антисептики — фитонциды. Они помогают укрепить иммунитет. Однако в чрезмерном количестве мандарины могут быть опасны для желудка из-за содержания в них большого количества кислот.

Скидки возвращаются вместе с акциями

После паузы в конце ноября поставщики и торговые сети вернули высокие скидки на продукты и непродовольственные товары, такие данные опубликовала вчера одна из исследовательских компаний. «ВМ» разобралась, что стоит прикупить.

В начале этого года многие магазины отказались от предоставления скидок из-за ухода зарубежных компаний. Именно они чаще других проводили в нашей стране промокампании. Сейчас ситуация изменилась — к концу ноября появились новые бренды, а зарубежные корпорации начали налаживать полноценную деятельность.

— Доля промо на российском рынке за прошедшие полгода снизилась в среднем на пять процентов, — отметил экономист Дмитрий Зобов. — Сейчас есть тенденции к возрождению: ретейлеры начали продавать с большими скидками (20–30 процентов) чай и кофе. Эти категории товаров сильно зависят от импорта. С начала года растворимый кофе в магазинах только дорожает, потому что европейские поставщики ушли с российского рынка.

По словам специалиста, скорее всего, следующей категорией товаров, на которые сделают большие скидки, станут предметы личной гигиены.

— На кондитерские изделия всегда есть скидки, поэтому сейчас число промоакций только увеличится, — добавил он.