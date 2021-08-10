Длинные деньги: каким будет новый тип индивидуального инвестиционного счета

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Интерес граждан к инвестициям продолжает расти. Количество брокерских счетов на Московской бирже уже исчисляется десятками миллионов. Но помимо увеличения численности людей, интересующихся долгосрочными вложениями, появляются и новые способы увеличения своего капитала. Один из них — зачисление денег на индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Какие сейчас есть вычеты за инвестиции

Сейчас в России существуют два типа ИИС — А и Б. Они отличаются типом вложений. Первый подходит для тех, кто просто получает НДФЛ или гарантированно будет его получать в течение ближайших трех лет, а также старается не вкладываться в высокорисковые инструменты. Положив на ИИС 300 тысяч рублей и уплатив налоги, человек сможет вернуть себе 13 процентов из них за год.

Второй тип вычета подходит для тех, кто предпочитает на инвестициях хорошо зарабатывать. Если человек вложил те же 300 тысяч за год и за три года акции/фонды/облигации выросли в два раза и гражданин решил их продать, то на обычном брокерском счету нужно отдать 13 процентов от полученной прибыли государству. Здесь же эти деньги останутся у инвестора. Максимум можно возвращать до 52 тысяч рублей в год. Особенность всех ИИС — это ограниченная 400 тысячами рублей в год сумма вложений, для которых действуют налоговые бонусы и невозможность воспользоваться преимуществами, если деньги со счета выведены раньше трехлетнего срока.

Как будет выглядеть новый тип индивидуального счета

Одним словом, первый ИИС зависит от внесенной суммы, а второй — от полученного дохода с инвестиций. Теперь государство планирует разработать третий тип ИИС — для долгосрочных вложений. Об этом еще с прошлого года активно говорят в Центробанке и Минфине. И пока их идеи стоит рассматривать только как проекты, которые могут видоизмениться, считает заместитель директора Национального центра финансовой грамотности, финансовый аналитик Сергей Макаров.

— Есть разные версии того, как мог бы выглядеть этот третий тип индивидуального инвестиционного счета. Возможно, он будет комбинировать первый и второй, его можно открывать вместе с ними. Были версии, что это более долгосрочное вложение в будущую пенсию. Были идеи про ИИС, связанные с использованием его для образовательных целей и так далее. Но все может еще много раз измениться, — рассказал эксперт.

По его мнению, в свете потенциальных изменений законодательства в части распоряжения накопительной частью пенсии, к теме ее формирования, в том числе с помощью инвестиций, возвращаются. С точки зрения специалиста, из условного ИИС-3 было бы неплохо сделать долгосрочный проект для вложений в свое будущее, без ограничений по сумме. Похожие предложения на сайте Банка России уже опубликованы.

Возможность вывода средств

Но при этом в отличие от уже существующих типов индивидуальных счетов, с которых при выводе средств раньше трехлетнего срока все льготы теряются, в этом случае не лишним было бы предусмотреть возможность какую-то сумму дохода от продажи эмитентов все-таки себе перечислять, считает Макаров.

— Сейчас же нельзя деньги снимать с ИИС частично, за исключением той ситуации, когда поставили условия прихода дивидендов и купонных доходов на отдельный брокерский или банковский счет. Но из основной суммы нельзя выводить. В третьем типе, думаю, при каких-то суммах эту опцию стоит добавить, — напомнил и предложил собеседник «ВМ».

Есть, правда, у потенциального третьего типа ИИС минусы, вернее, его особенности могут стать таковыми, говорит специалист. Одна из них — это как раз долгосрочность.

— У нас пока не все готовы инвестировать на длительный срок. Мы все привыкли мыслить максимум горизонтом на год. Что будет через десять лет — неизвестно. Опять все поделят, отнимут, заберут и прочее. Такая долгосрочность может сказаться на количестве открытых счетов. В то же время это и плюс. Потому что заставляет задуматься граждан о долгосрочных инвестициях. Также это может стабилизировать нашу финансовую систему, потому что это все-таки длинные деньги, — объяснил спикер.

Почему растет интерес к инвестициям

Однако пока конкретных предложений российские финансовые регуляторы гражданам не представили, говорить о достоинствах и недостатках нового типа инвестиционных счетов все же рано, уверен он.

— Минусы вложений можно придумать разные. Главное, чтоб были плюсы, — заключил Макаров.

При этом он констатировал, что ИИС, существующие с 2015 года, стали одним из факторов увеличения интереса граждан к инвестициям, поскольку те же самые брокеры и банки с брокерской лицензией эту тему вместе с Московской биржей, Центральным банком активно рекламируют как способ относительно безрискового вложения своих денег на брокерский счет.

Вторым фактором стало то, что банки и брокеры за последние годы сделали доступными мобильные приложения, позволяющие инвестировать быстро и просто. А третьим фактором повышения интереса стали низкие ставки по банковским депозитам, из-за чего граждане занялись поиском новых способов увеличить капиталы, резюмировал Макаров.