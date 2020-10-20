Москвичка рассказала, как справилась с COVID-19

Ангелина Безродная переболела коронавирусом и научилась справляться с паникой/ Фото: Василий Плиткин, «Вечерняя Москва»

Ни одна маска не защищает на 100 процентов от коронавируса, но она значительно снижает риск заражения инфекцией. Поэтому не забывайте надевать ее в общественных местах и транспорте, ведь с COVID-19 можно столкнуться где угодно. Своей историей болезни с «Вечерней Москвой» поделилась Ангелина Безродная.

Ангелина работает в медицинском центре, однако сказать, что подхватила инфекцию на работе, она не может.Когда появились первые симптомы, девушка была в отпуске, сидела дома.

— Сначала я почувствовала общее недомогание, как при простуде, — рассказывает Ангелина. — Потом меня начал бить озноб. У меня редко бывает высокая температура, только когда мне очень плохо. Я поняла, что это именно тот случай, выпила жаропонижающее, но озноб не проходил.Тогда я померила температуру. Оказалось, она выше 38.

На третий день, когда на конец-то удалось сбить температуру, у девушки пропали обоняние и вкус. Она решила вызвать врача.

— Честно, я даже не допускала, что это может быть коронавирус, — призналась Ангелина. — Думала, что заболела ОРВИ.

После осмотра врач отправил пациентку в поликлинику на КТ-тест, где сразу выявили двустороннюю пневмонию. Легкие молодой девушки были поражены на 25 процентов. А позже пришел и положительный тест на коронавирус.

Высокая температура Ангелинубольше не беспокоила, но появились другие неприятные симптомы. Например, сильная утомляемость, ощущение скованности в груди. Более того, на седьмой день девушка начала задыхаться.

— Я пробовала сделать вдох и не могла, мне не хватало кислорода, — вспоминает Ангелина. — Это было по-настоящему страшно, и я вызвала скорую.

За время болезни таких приступов у нее было несколько. В основном по ночам. Ангелине пришлось научиться справляться с паникой.

— Я всегда была спокойным, уравновешенным человеком, но за этот месяц, который провела дома, испытала такой стресс, что это не могло пройти бесследно. В период восстановления Ангелина укрепляла не только легкие, но и нервы.

Постепенно жизнь вернулась в привычное русло. Она опять смогла гулять на свежем воздухе, встречаться с друзьями, заниматься спортом…

— Самое главное — соблюдать спокойствие и ко всему относиться разумно, — Ангелина делится выводами, которые она сделала за время болезни. — Если врачи советуют мыть руки, носить маски, то не стоит этим пренебрегать.Но лично от себя хотела бы добавить: поменьше читайте или смотрите негативных новостей. Окружите себя позитивом. И конечно, поддерживайте друг друга.

Внимание близких, уверена девушка, самое эффективное противовирусное средство.

Читайте также: Студии маникюра в Москве грозит штраф за нарушение мер профилактики COVID-19