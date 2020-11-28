Особая аптечка. Какие лекарства должны быть дома в сезон гриппа и COVID-19

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

На осенне-зимний сезон в период пандемии россиянам необходима особая аптечка, но при подборе препаратов важно не доходить до фанатизма и не изобретать велосипед. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» выразили эксперты в области медицины.

По мнению аллерголога, иммунолога Владимира Болибока, для экстренных случаев в аптечке должны лежать парацетамол, йод и активированный уголь (или лекарства на основе лактобактерий и бифидобактерий). У взрослого человека должны быть при себе лекарства от температуры, расстройства пищеварения и для лечения травм. При этом не следует заниматься самолечением и экспериментировать, подчеркивает собеседник «ВМ».

— Если человек заболел, то в зависимости от его состояния врач пропишет ему необходимые препараты. Либо, если уже приболел, можно просто пойти в аптеку и купить нужное лекарство, — сказал Болибок, уточняя, что нужно не только запасаться лекарственными средствами, но и действовать по обстоятельствам.

Захламлять аптечку грудой препаратов не надо: по словам специалиста, в этом вопросе «изобретать можно до бесконечности» — можно, но не нужно, отмечает иммунолог.

— И еще один нюанс: 30-летнему взрослому, на мой взгляд, на самом деле в принципе ничего не надо. А вот 60-летнему взрослому человеку уже стоит запастись, например, лекарствами для сердца, — добавил Болибок.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области

В свою очередь врач-педиатр Григорий Шеянов призвал осознать, что не все средства из аптечки этого сезона можно назвать безопасными, поэтому использовать вообще все заготовленные лекарства не нужно, подчеркивает медик.

— Специфика этого сезона в том, что пришел ковид. Поэтому наша аптечка должна отличаться от обычной такими препаратами, которые должны применяться при угрозе подхватить вирус. Однако это палка о двух концах, поскольку такие лекарства нельзя рутинно рекомендовать всем подряд — обязательно должно быть строго обоснованное назначение от врача, — сказал Шеянов.

Помимо традиционного набора препаратов, в аптечке можно отвести место под «хорошие запасы парацетамола». По мнению врача, он более безопасен для снятия головных болей и температуры при инфекции.

Также не лишним будет запастись антиагрегантами, профилактирующими образование тромбов.

Фото: пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения

Кроме того, считает врач, не лишним в аптечке будет и витамин D. Как рассказывает педиатр, некоторые исследования подтвердили, что этот витамин облегчает течение заболевания ковидом.

Все вышеуказанные средства, по словам медика, относятся к категории безопасных. Однако даже перед приемом этих лекарств необходимо проконсультироваться с врачом. Что касается «опасных» средств, то они тоже могут быть в домашней аптечке, но принимать их необходимо исключительно при назначении квалифицированного специалиста, подчеркивает врач. В противном случае можно сделать хуже.

Речь идет об антикоагулянтах — как пероральных (принимаемых путем глотания — прим. «ВМ»), так и в форме уколов. А также о гормональных препаратах в таблетках с противовоспалительным и иммунодепрессивным действием.

Ранее сообщалось, что в столице запустят систему контроля за наличием лекарств от коронавируса в аптеках города. Как заявил мэр Москвы Сергей Собянин, противовирусные, противобактериальные лекарства и антибиотики в столичных аптеках есть, но не во всех, так как препараты быстро скупаются населением, уточнил мэр.

— Это общие, обычные лекарства. Что касается ковидных лекарств и лечения от ковида, то я вообще категорически против, что люди запасались какими-то антиковидными лекарствами без назначения врача, — сказал Собянин.

Помимо этого, глава города сообщил, что в течение нескольких недель дефицит лекарств в России от COVID-19 будет ликвидирован. По его словам, Минпромторг активно занимается выпуском дополнительных лекарств, объемы производства были увеличены в 2–7 раз.

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