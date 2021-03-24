Иммунолог рассказал, почему новый вид южноафриканского COVID-19 безопаснее остальных мутаций

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Евгений Самарин

Мутированный штамм южноафриканского варианта коронавируса не так опасен для людей, как остальные разновидности видоизмененного COVID-19. Об этом в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы» заявил врач-иммунолог, аллерголог Владимир Болибок.

По его словам, одним из постоянных и фундаментальных свойств любого вируса является процесс мутации. И COVID-19 в этом смысле тоже ничем не отличается от других микроорганизмов. Он образует точные мутации, которые в свою очередь приводят к новым штаммам. Среди последних — мутация южноафриканской линии.

По словам специалиста, новый штамм этого варианта вируса не так страшен для человека, как остальные:

— В результате данной мутации спайк-протеин (один из нескольких видов генов, кодирующих структурные белки возбудителя коронавируса) вступает в тесный контакт с белками человека, цепляясь к клеткам больного с помощью рецепторов ангиотензинпревращающего фермента. Этот процесс значительно снижает степень заражаемости южноафриканским вариантом коронавируса.

А это означает, что новая мутация южноафриканского штамма COVID-19, отметил эксперт, не такая агрессивная и контагиозная, как уханьский или британский варианты. При этом эксперт резюмировал, что вирус будет продолжать видоизменяться, порождая все новые штаммы.

Однако пока остается открытым вопрос: сохранится ли иммунитет к новому штамму у переболевших им?

— Например, те, кто заражался ранее британским и бразильским штаммами коронавируса, заражаются повторно, но болеют, к счастью, не в тяжелой форме. У таких пациентов процесс не доходит даже до воспаления легких. Но вот насколько перекрестный иммунитет будет сохраняться к южноафриканскому штамму, сказать тяжело. Поскольку он постоянно изменяется, и в нем происходят дополнительные мутации, — сказал Болибок.

Что же касается шансов защититься от «обновленного варианта» южноафрикасного COVID-19 с помощью вакцины, они, по словам специалиста, высоки.

— Относительно недавно на добровольцах были протестированы сыворотки вакцины «Спутник V», которые применяются при южноафриканском штамме. В результате исследований выяснилось, что сыворотки обладают вируснейтрализующим действием, то есть «Спутник V» помогает и от южноафриканского варианта, и от британского варианта вируса. А это означает, что и от нового штамма, укол спасет, — отметил Болибок.

Однако для того, чтобы в этом убедится полностью, нужны дополнительные исследования.

Ранее специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» выделили новый вариант южноафриканского штамма коронавируса. Ученые выявили, помимо мутаций, характерных для южноафриканского штамма, наличие двух дополнительных делений в генах ORF1ab и S. Полученный образец эксперты направили в Государственную коллекцию вирусов. В настоящее время исследования продолжаются.

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