И «вредняшки» иногда можно. Интервью с ведущим Олегом Солнцевым

Фото: Из личного архива Олега Солнцева

Каждый день в метро встречаются чужие друг другу люди. В этой рубрике мы знакомим читателей с теми, с кем однажды им будет по пути. Сегодня это ведущий программы «НашПотребНадзор» Олег Солнцев.

Олег Солнцев знает толк в продуктах и умеет правильно их выбирать. «Вечерке» телеведущий программы «НашПотребНадзор» на НТВ рассказал, почему ему важно задавать производителю неудобные вопросы и как он избегает маркетинговых уловок.

— Олег, выбирая продукты для себя, вы ориентируетесь на экспертизы?

— Конечно. Запоминаю, какие бренды отличились со знаком минус, а чья продукция прошла проверки. Полезная привычка — изучать состав продукта.

— Вы с детства были внимательны?

— Все дети — дотошные, почемучки . Как-то нашел свое сочинение школьное «Как я провел лето». Я описал, как с дедушкой выбирал макароны. Может, это был знак судьбы. Но я не знал, кем буду. Учился в физико-математическом классе, уже перед выпуском решил: пойду на журфак.

— Наверное, слишком скрупулезное изучение состава вызывает тревожность. Кажется, везде подвох…

— Люди, склонные к тревожности, и так найдут повод. А перебдеть у прилавка лучше, чем переживать о чем-то абстрактном. Но драматизировать не стоит. И «вредняшки» иногда можно, нужен просто разумный подход. Мы не выбираем всегда разные продукты — процентов 90 потребительской корзины составляют одно и то же. Единожды потратив время на их подбор, можно не возвращаться к этому год-другой.

— Вы задаете производителям неудобные вопросы. Сталкиваетесь с их обидой?

— Да, но только так можно найти истину. У нас очень ответственная работа. У каждой компании большой штат юристов — бывает, грозят судебными исками. Но вот из одной крупной фирмы нам позвонили уточнить данные экспертизы, чтобы провести внутреннее расследование у себя. Сказали: «Спасибо, что помогаете становиться лучше». Бальзам на душу.

— Случалось вам попадаться на маркетинговые уловки?

— Да, регулярно. Все знать нельзя, и маркетинг часто так завуалирован. Многие производители кондитерских изделий позиционируют свой продукт как детский, а это не всегда так. Категория имеет строгие стандарты производства, не все готовы идти на его удорожание. При этом оформляют упаковку так, чтобы на нее реагировали дети, ставят товар поближе к детскому питанию.

Родители видят на упаковке веселого медвежонка, думают: «Ребенку можно». Такой паттерн поведения в нас заложен — ребенка нужно поощрять сладким. И индустрия десертов вкладывает много средств в поддержку этой идеи.

— Нужен курс правильного питания в школах?

— Да. Ввести такие уроки, хотя бы факультативно или в рамках другого предмета, было бы хорошо. Нужно учить людей, как правильно обходиться с продуктами: выбирать, хранить. Кстати, количество жировых клеток определяется в подростковом возрасте и потом не меняется, как бы человек ни худел.

— Как чувствуете себя в роли молодого отца?

— Супруга большую часть обязанностей взяла на себя, она неразлучна с дочерью. Но я сейчас работаю из дома и стараюсь уделять ей много времени. Купаю дочь каждый вечер. Люблю ее развлекать, смешить. Говорят, удаленка испортила отношения во многих семьях, но нам пока что она во благо.

ДОСЬЕ

Олег Солнцев родился 21 февраля 1985 года в Курской области. Пошел по стопам деда — известного журналиста. Получив высшее образование журналиста, переехал в Москву. Работал в программах «Чрезвычайное происшествие», «Центральное телевидение». В проекте «НашПотребНадзор» помогает отличить «качественное от второсортного».

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