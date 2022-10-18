Библиотеки помогают бездомным животным

Доброволец Артем Хачатурян выгуливает пса из Балашихинского приюта во время совместного выезда ОКЦ ЮВАО и движения «Погуляй собаку» / Фото: Пресс-служба ОКЦ ЮВАО

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Добровольцы из Объединения культурных центров ЮВАО (ОКЦ) Рязанского района собрали 150 килограммов корма для бездомных животных. 18 октября «Вечерняя Москва» отправилась вместе с ними в один из приютов и узнала, почему такие благотворительные акции очень важны.

Совместный выезд ОКЦ ЮВАО организовали вместе с городским волонтерским движением «Погуляй собаку». Это движение каждые выходные устраивает выезды в подмосковные приюты для животных, привозит им все необходимое и предлагает москвичам присоединиться к активистам. Более того, координаторы движения устраивают различные мастер-классы по изготовлению утепленных будок для собак и котодомиков.

Перед совместным выездом библиотеки и культурные центры округа провели благотворительную акцию по сбору корма и ветеринарных препаратов для бездомных животных «Коробка добра». Добровольцы собрали и доставили в Балашихинский приют более 150 килограммов различных кормов и медикаментов для четвероногих. Принять участие в акции мог любой посетитель — список необходимого для приютов располагался на одном из информационых стендов библиотек и культурных центров.

— Акция «Коробка добра» объединяет все библиотеки и культурные центры ОКЦ ЮВАО и проводится уже в четвертый раз, — говорит координатор добровольцев Анна Плахова. — Такие инициативы находят широкий отклик у наших активистов, благодаря чему мы можем проводить масштабные мероприятия для животных, в результате которых наши пушистые друзья находят новый дом или получают подарки.

Однако на этом добрые дела не заканчиваются — в приюте добровольцы помогали выгуливать и социализировать собак. Все дело в том, что его обитатели очень нуждаются в заботе и ласке, а сотрудников приюта хватает далеко не на всех животных.

— Я приезжаю в этот приют уже третий раз. Приятно, когда делаешь такое доброе дело, потому что животные радуются и охотно идут на контакт. Совместными усилиями работа идет гораздо проще, поэтому мы всегда находимся в тесной связи с городскими организациями. Уверен, что скоро мое сердце не выдержит и во время очередного визита я возьму еще одну собаку домой, — рассказал один из волонтеров Артем Хачатурян.

Молодой человек участвует в этом благотворительном движении уже несколько лет, за это время он взял к себе домой двух кошек и одну собаку, которых оставили недобросовестные хозяева. Артем уверен, что если каждый москвич внесет свой небольшой вклад в помощь приютам, бездомных животных на улицах станет гораздо меньше.

Во время своего визита добровольцы также участвовали в хозяйственных работах приюта. Благодаря их помощи удалось провести уборку вольеров, облагородить некоторые территории. Все это поможет создать для животных более комфортные условия, пока они ожидают своего будущего хозяина.

Библиотеки и культурные центры ОКЦ ЮВАО сотрудничают с различными приютами для бездомных животных на постоянной основе. В каждом культурном пространстве округа собирают корм для четвероногих питомцев, и при необходимости сотрудники ОКЦ обязательно расскажут о том, как принять участие в выезде.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Татьяна Зоря, генеральный директор ОКЦ ЮВАО:

— За последние несколько лет в Объединении культурных центров провели десяток благотворительных акций. Так, например, Дворец культуры «Капотня» помогает Кожуховскому муниципальному приюту для бездомных животных.

Сотрудники и волонтеры дворца культуры провели акции «Большая помощь маленькому другу», «Они наши друзья». Мы находимся в тесном сотрудничестве и всегда рады поддержать инициативы, которые помогут сделать наш город лучше.