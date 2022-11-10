Пять интересных фактов о предприятиях Северо-Восточного округа

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Более 11 миллионов человек познакомились с работой столичных заводов и фабрик в рамках проекта «Открой#Моспром» за три года, начиная с 2019-го, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Всего для гостей провели свыше 1,1 тысячи экскурсий по 100 предприятиям города и около 70 онлайн-туров. Подробнее о производствах северо-востока столицы — в новом выпуске «Вечерней Москвы» о промышленности в округах.

Предприятие «Аэроэлектромаш» ведет отсчет своей истории с февраля1941 года, с основания ОКБ по разработке и производству электрооборудования для авиаотрасли. Сегодня продукцию предприятия используют практически все самолетостроительные компании России.

Останкинский завод бараночных изделий (ОЗБИ) — уникальное в РФ предприятие, специализирующееся только на сушечно-бараночной продукции. С момента основания в 1966 году завод являлся экспериментальным: его разработки вводили в рецептуры на хлебозаводах по всей стране. Баранки, сушки, хлебные палочки, мини-сушки и печенье — богатый ассортимент ОЗБИ к чаю.

Завод «КАРАТ», основанный в 1934 году, стал первым в Союзе предприятием по производству плавленых сыров и сегодня входит в тройку крупнейших отечественных производителей отрасли. «Дружба», «Янтарь», «Волна» — их вкус знала вся страна. «Дружбе» даже поставили памятник, а сам сыр доставляется в том числе космонавтам.

Важную роль в модернизации российских железных дорог играет «ЭЛТЕЗА» — производитель устройств железнодорожной автоматики и телемеханики. Продукцию компании использовали, например, при строительстве МЦК и реконструкции БАМа. / Фото: АГН Москва

Фабрика «Рассвет» — одно из старейших (с 1876 года) косметических производств России. В московской мастерской основателя-француза Эмиля Бодло изготавливали туалетное мыло, пудру, средство для зубов, а в честь местного цветочного одеколона был даже написан вальс. Современное название появилось в 1959-м. Сегодня завод восстанавливает легендарные рецептуры и радует новой продукцией: всего свыше 150 наименований

СОБЫТИЯ

Материалы для самолетов

С начала года предприятие «Монтем» поставило 150 тысяч квадратных метров нетканого материала для производства консолей крыла пассажирских авиалайнеров МС-21. Дренажный материал изготовлен с использованием отечественных и белорусских волокон, имеет высокую теплостойкость, сохраняет газопроницаемость при повышенном давлении и температуре до 220 градусов.

Как подчеркнул глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, текущие обстоятельства требуют, чтобы российская техника состояла по большей части из собственных комплектующих и сырья.

Контроль безопасности

Новую систему раздельного обнаружения опасных предметов, выполненных не только из металлов, но и из углеродного волокна, планирует запустить в серийное производство до конца 2022 года столичная компания «Диагностика-М». Предприятие специализируется на выпуске досмотрового оборудования на базе российских комплектующих и за девять месяцев этого года поставило городским учреждениям около 300 единиц различной продукции: стационарные досмотровые рентгеновские установки, детекторы взрывчатых веществ и др.

Уроки микроэлектроники

Новое направление подготовки специалистов — «Микроэлектроника и фотоника» — открыто в рамках проекта «Московская техническая школа». Соответствующее соглашение подписали правительство Москвы, ведущие вузы и предприятия города. МТШ призвана обучить штатных инженеров современным технологиям (интернет вещей, трехмерное моделирование и печать, квантовые технологии и др.), которые позволяют оптимизировать производственные процессы и создавать конкурентоспособную продукцию.

В частности, инженеры смогут пройти обучение и получить необходимые знания и навыки в области исследования, разработки, производства и применения современных электронных средств и технологий. Сегодня в столице в сфере микроэлектроники работает 48 предприятий.

Заживляющие биопрепараты

Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» «Акрус БиоМед» завершил полный цикл разработки биомедицинских клеточных продуктов для лечения длительно незаживающих ран и готовится к запуску производства.

Активные и спортивные

На Цветном бульваре открылась фотовыставка, героями которой стали сотрудники столичных предприятий — участники спартакиады «Моспром2022». Спартакиада проводится с 2019 года и уже объединила более 10 тысяч атлетов. В этом году соревнования проходили по 10 дисциплинам: от хоккея до киберспорта. Лучших игроков запечатлел фотограф Артем Самигуллин, автор кадров зарубежных и российских звезд спорта.