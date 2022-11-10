Пять интересных фактов о предприятиях Северо-Восточного округа

Более 11 миллионов человек познакомились с работой столичных заводов и фабрик в рамках проекта «Открой#Моспром» за три года, начиная с 2019-го, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. Всего для гостей провели свыше 1,1 тысячи экскурсий по 100 предприятиям города и около 70 онлайн-туров. Подробнее о производствах северо-востока столицы — в новом выпуске «Вечерней Москвы» о промышленности в округах.
С начала года предприятие «Монтем» поставило 150 тысяч квадратных метров нетканого материала для производства консолей крыла пассажирских авиалайнеров МС-21. Дренажный материал изготовлен с использованием отечественных и белорусских волокон, имеет высокую теплостойкость, сохраняет газопроницаемость при повышенном давлении и температуре до 220 градусов.
Как подчеркнул глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, текущие обстоятельства требуют, чтобы российская техника состояла по большей части из собственных комплектующих и сырья.
Новую систему раздельного обнаружения опасных предметов, выполненных не только из металлов, но и из углеродного волокна, планирует запустить в серийное производство до конца 2022 года столичная компания «Диагностика-М». Предприятие специализируется на выпуске досмотрового оборудования на базе российских комплектующих и за девять месяцев этого года поставило городским учреждениям около 300 единиц различной продукции: стационарные досмотровые рентгеновские установки, детекторы взрывчатых веществ и др.
Новое направление подготовки специалистов — «Микроэлектроника и фотоника» — открыто в рамках проекта «Московская техническая школа». Соответствующее соглашение подписали правительство Москвы, ведущие вузы и предприятия города. МТШ призвана обучить штатных инженеров современным технологиям (интернет вещей, трехмерное моделирование и печать, квантовые технологии и др.), которые позволяют оптимизировать производственные процессы и создавать конкурентоспособную продукцию.
В частности, инженеры смогут пройти обучение и получить необходимые знания и навыки в области исследования, разработки, производства и применения современных электронных средств и технологий. Сегодня в столице в сфере микроэлектроники работает 48 предприятий.
Резидент ОЭЗ «Технополис «Москва» «Акрус БиоМед» завершил полный цикл разработки биомедицинских клеточных продуктов для лечения длительно незаживающих ран и готовится к запуску производства.
На Цветном бульваре открылась фотовыставка, героями которой стали сотрудники столичных предприятий — участники спартакиады «Моспром2022». Спартакиада проводится с 2019 года и уже объединила более 10 тысяч атлетов. В этом году соревнования проходили по 10 дисциплинам: от хоккея до киберспорта. Лучших игроков запечатлел фотограф Артем Самигуллин, автор кадров зарубежных и российских звезд спорта.