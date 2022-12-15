Технология умного сноса стала стандартом реновации

Жительница Таганки Юлия Артемьева из окна своей новой квартиры смотрит на благоустроенный район / Фото: Анна Макмаладзе / Вечерняя Москва

При сносе пятиэтажек в столице применяют самые современные технологии, позволяющие сохранить зеленые насаждения и уменьшить шум и грязь от строительных работ.

Массовое расселение и снос пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения было начато в Москве в 1990-х. До 2010 года планировалось снести 1722 ветхих дома. К 2017 году оставалось снести 71 дом. Вопрос продолжения сноса ветшающего панельного жилфонда вновь начали активно обсуждать с 2017 года: уже в феврале президент Владимир Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным поручил продолжить расселение ветхих пятиэтажек.

В мае 2017 года, после консультаций с муниципальными депутатами и старшими по домам, поквартирного телефонного опроса был опубликован перечень из 4566 пятиэтажек — по ним должно было пройти голосование о включении в программу реновации. В список вошли дома из 85 районов старой Москвы и шести поселений ТиНАО. С 15 мая по 15 июня 2017 года в столице прошло голосование за включение домов из предварительного списка в программу реновации. Отдать свой голос можно было в приложении «Активный гражданин», в центре госуслуг «Мои документы» или на собраниях собственников жилья, решения которых имели приоритет над иными способами голосования.

До официального вступления в силу закона о реновации жители тех домов, которые не были включены в предварительный список, могли провести собрания собственников и передать заявления на участие в программе в районные управы. На момент завершения голосования это сделали почти 300 домов. Также после отдельного рассмотрения в программу реновации вошли еще около сотни девятиэтажных домов.

Итоговый перечень домов, попадающих под реновацию, насчитывает 5175 зданий.

Первая пятиэтажка, снесенная в рамках программы реновации, располагалась на улице Константина Федина, 5, в районе Северное Измайлово. Бывшие ее жители получили новые квартиры в доме на 5-й Парковой улице, которая располагается в 200 метрах от старого жилья. Пятиэтажка была построена в 1961 году, площадь дома составляла 3,5 тыс. квадратных метров, а высота — около 15. Переселение завершилось 14 июля 2018-го, а 1 августа здание начали готовить к демонтажу.

— Должен сказать, ваш дом даром не пропадет. Как видите, мы его аккуратно разбираем: стекло отдельно, дерево отдельно, пластик отдельно, кирпич отдельно, металл отдельно. Так что все эти материалы пойдут дальше на переработку и во вторичное использование — так называемая технология умной разборки, чтобы не просто на свалку вывезти, а чтобы это использовать. Частичка вашего дома будет использована в других домах, на других стройках, — отмечал во время посещения сноса дома мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пообещал, что технология умного сноса станет стандартом для всей программы реновации. Так и произошло. Сегодня с ее помощью демонтируют все дома. Как сообщили в столичном Департаменте строительства, в настоящее время полностью снесены 132 ветхих жилых здания. Основными принципами умного сноса являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов. В чем же суть этой технологии?

После отключения здания от инженерных коммуникаций на первом этапе осуществляется поэлементная разборка здания с разделением отходов по группам для перемещения на специализированные полигоны и предприятия дальнейшей переработки. Сбор и временное хранение отходов производится согласно классам опасности по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) в отдельных бункерах-накопителях. Раздельный сбор осуществляют преимущественно механизированным способом.

На втором этапе с помощью экскаватора-разрушителя проводится демонтаж железобетонного остова здания. Экскаватор заводит зев гидроножниц на разрушаемую конструкцию и усилием гидроцилиндров сдавливает челюсти. Измельченные конструкции падают вниз без разлета.

Демонтированные конструкции доставляются на полигоны, где их ломают на более мелкие фрагменты и перерабатывают методом дробления. Важным моментом умного сноса является процесс пылеподавления. Основным методом борьбы с пылью при сносе зданий в плотной городской застройке является применение гидропушек.

Летом 2018 года дом по адресу: 5-я Парковая, 33, принял новоселов и начался демонтаж первой пятиэтажки в рамках программы реновации / Фото: Департамент строительства города Москвы

Еще одним из приоритетов умного сноса является максимально возможное сохранение окружающих деревьев. Зеленые насаждения закрывают коробами, чтобы уберечь от повреждений.

При сносе одной пятиэтажки в среднем образуется более пяти тысяч тонн мусора. Начиная с 2020 года в Москве действует новый порядок обращения с отходами строительства, сноса и грунтов и административный регламент предоставления госуслуги по выдаче разрешений на перемещение отходов. В июне 2020-го было запущено мобильное приложение «Мобильный КПТС» для контроля вывоза отходов с объектов строительства по госзаказу.

— С 31 мая 2022 года наш департамент предоставляет госуслугу по выдаче разрешений на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, только в электронном виде, — говорит руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Для обеспечения контроля за соблюдением порядка обращения с отходами и автоматизации оформления разрешений была запущена информационная система АИС «ОССиГ». Она обеспечивает сбор, накопление и предоставление информации в области обращения с отходами строительства и сноса. С помощью системы спутниковой навигации в режиме реального времени контролируется движение грузового транспорта.

Кстати, не все дома, которые включены в программу реновации, снесут. Есть и те, которые будут сохранены. Среди них нетиповые постройки, авторские здания и комплексы, которые во многом определяют внешний вид Москвы. Их жильцов переселят, а сами дома реконструируют.

Больше всего зданий сохранят на востоке Москвы. К примеру, дом 24 на 6-й Парковой улице и дом 128/9 на Первомайской, фасады которых украшены неповторимым декором середины XX века. Сохранят также знаменитые сталинки на улице Руставели и двухэтажный дом 63/1 на Изумрудной улице на северо-востоке Москвы. Несносимыми признали и дома, которые образуют единый комплекс зданий или ансамбль.

Так, исторически ценным признан ансамбль жилых домов на Дмитровском шоссе. В районе Люблино сохранен дом возле пересечения Люблинской и Краснодарской улиц, который является ярким образцом конструктивизма. Решение об их дальнейшем функциональном назначении будут принимать с учетом мнения горожан, предложений местных депутатов и исходя из потребностей конкретного района. В зданиях могут разместиться детские сады, дома культуры, спортивные или медицинские центры, МФЦ и другие службы.

ЦИФРА

52 ветхих дома демонтировали в Москве с начала года. Наибольшее их количество располагалось на востоке столицы — 14 зданий.

СПРАВКА

На улице Дежнева, 22, корпус 3, по программе реновации был демонтирован девятиэтажный жилой дом. При демонтаже использовалась усиленная техника: экскаватор-разрушитель Komatsu PС750 с длиной стрелы 44 метра. Этот экскаватор является универсальной машиной и отлично зарекомендовал себя при решении сложных и нестандартных задач. Он участвовал при демонтаже таких знаковых объектов, как заброшенная Ховринская больница, а также при реконструкции СК «Олимпийский» и стадиона «Москвич». Гусеничный экскаватор John Deere E360 LC усилили дополнительной системой защиты кабин машинистов: ударопрочными навесами и передними решетками. Он был дополнительно укомплектован гидроножницами и гидромолотом для демонтажных работ, а также ковшом емкостью 2 кубических метра для проведения земляных работ.