Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Технология умного сноса стала стандартом реновации

Екатерина Дмитриева
Город
Технология умного сноса стала стандартом реновации
Жительница Таганки Юлия Артемьева из окна своей новой квартиры смотрит на благоустроенный район / Фото: Анна Макмаладзе / Вечерняя Москва

При сносе пятиэтажек в столице применяют самые современные технологии, позволяющие сохранить зеленые насаждения и уменьшить шум и грязь от строительных работ.

Массовое расселение и снос пятиэтажных жилых домов первого периода индустриального домостроения было начато в Москве в 1990-х. До 2010 года планировалось снести 1722 ветхих дома. К 2017 году оставалось снести 71 дом. Вопрос продолжения сноса ветшающего панельного жилфонда вновь начали активно обсуждать с 2017 года: уже в феврале президент Владимир Путин во время встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным поручил продолжить расселение ветхих пятиэтажек.

В мае 2017 года, после консультаций с муниципальными депутатами и старшими по домам, поквартирного телефонного опроса был опубликован перечень из 4566 пятиэтажек — по ним должно было пройти голосование о включении в программу реновации. В список вошли дома из 85 районов старой Москвы и шести поселений ТиНАО. С 15 мая по 15 июня 2017 года в столице прошло голосование за включение домов из предварительного списка в программу реновации. Отдать свой голос можно было в приложении «Активный гражданин», в центре госуслуг «Мои документы» или на собраниях собственников жилья, решения которых имели приоритет над иными способами голосования.

До официального вступления в силу закона о реновации жители тех домов, которые не были включены в предварительный список, могли провести собрания собственников и передать заявления на участие в программе в районные управы. На момент завершения голосования это сделали почти 300 домов. Также после отдельного рассмотрения в программу реновации вошли еще около сотни девятиэтажных домов.

Итоговый перечень домов, попадающих под реновацию, насчитывает 5175 зданий.

Первая пятиэтажка, снесенная в рамках программы реновации, располагалась на улице Константина Федина, 5, в районе Северное Измайлово. Бывшие ее жители получили новые квартиры в доме на 5-й Парковой улице, которая располагается в 200 метрах от старого жилья. Пятиэтажка была построена в 1961 году, площадь дома составляла 3,5 тыс. квадратных метров, а высота — около 15. Переселение завершилось 14 июля 2018-го, а 1 августа здание начали готовить к демонтажу.

— Должен сказать, ваш дом даром не пропадет. Как видите, мы его аккуратно разбираем: стекло отдельно, дерево отдельно, пластик отдельно, кирпич отдельно, металл отдельно. Так что все эти материалы пойдут дальше на переработку и во вторичное использование — так называемая технология умной разборки, чтобы не просто на свалку вывезти, а чтобы это использовать. Частичка вашего дома будет использована в других домах, на других стройках, — отмечал во время посещения сноса дома мэр Москвы Сергей Собянин.

Он пообещал, что технология умного сноса станет стандартом для всей программы реновации. Так и произошло. Сегодня с ее помощью демонтируют все дома. Как сообщили в столичном Департаменте строительства, в настоящее время полностью снесены 132 ветхих жилых здания. Основными принципами умного сноса являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов. В чем же суть этой технологии?

После отключения здания от инженерных коммуникаций на первом этапе осуществляется поэлементная разборка здания с разделением отходов по группам для перемещения на специализированные полигоны и предприятия дальнейшей переработки. Сбор и временное хранение отходов производится согласно классам опасности по Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО) в отдельных бункерах-накопителях. Раздельный сбор осуществляют преимущественно механизированным способом.

На втором этапе с помощью экскаватора-разрушителя проводится демонтаж железобетонного остова здания. Экскаватор заводит зев гидроножниц на разрушаемую конструкцию и усилием гидроцилиндров сдавливает челюсти. Измельченные конструкции падают вниз без разлета.

Демонтированные конструкции доставляются на полигоны, где их ломают на более мелкие фрагменты и перерабатывают методом дробления. Важным моментом умного сноса является процесс пылеподавления. Основным методом борьбы с пылью при сносе зданий в плотной городской застройке является применение гидропушек.

Технология умного сноса стала стандартом реновации Летом 2018 года дом по адресу: 5-я Парковая, 33, принял новоселов и начался демонтаж первой пятиэтажки в рамках программы реновации / Фото: Департамент строительства города Москвы

Еще одним из приоритетов умного сноса является максимально возможное сохранение окружающих деревьев. Зеленые насаждения закрывают коробами, чтобы уберечь от повреждений.

При сносе одной пятиэтажки в среднем образуется более пяти тысяч тонн мусора. Начиная с 2020 года в Москве действует новый порядок обращения с отходами строительства, сноса и грунтов и административный регламент предоставления госуслуги по выдаче разрешений на перемещение отходов. В июне 2020-го было запущено мобильное приложение «Мобильный КПТС» для контроля вывоза отходов с объектов строительства по госзаказу.

— С 31 мая 2022 года наш департамент предоставляет госуслугу по выдаче разрешений на перемещение отходов строительства, сноса зданий и сооружений, в том числе грунтов, только в электронном виде, — говорит руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Для обеспечения контроля за соблюдением порядка обращения с отходами и автоматизации оформления разрешений была запущена информационная система АИС «ОССиГ». Она обеспечивает сбор, накопление и предоставление информации в области обращения с отходами строительства и сноса. С помощью системы спутниковой навигации в режиме реального времени контролируется движение грузового транспорта.

Кстати, не все дома, которые включены в программу реновации, снесут. Есть и те, которые будут сохранены. Среди них нетиповые постройки, авторские здания и комплексы, которые во многом определяют внешний вид Москвы. Их жильцов переселят, а сами дома реконструируют.

Больше всего зданий сохранят на востоке Москвы. К примеру, дом 24 на 6-й Парковой улице и дом 128/9 на Первомайской, фасады которых украшены неповторимым декором середины XX века. Сохранят также знаменитые сталинки на улице Руставели и двухэтажный дом 63/1 на Изумрудной улице на северо-востоке Москвы. Несносимыми признали и дома, которые образуют единый комплекс зданий или ансамбль.

Так, исторически ценным признан ансамбль жилых домов на Дмитровском шоссе. В районе Люблино сохранен дом возле пересечения Люблинской и Краснодарской улиц, который является ярким образцом конструктивизма. Решение об их дальнейшем функциональном назначении будут принимать с учетом мнения горожан, предложений местных депутатов и исходя из потребностей конкретного района. В зданиях могут разместиться детские сады, дома культуры, спортивные или медицинские центры, МФЦ и другие службы.

ЦИФРА

52 ветхих дома демонтировали в Москве с начала года. Наибольшее их количество располагалось на востоке столицы — 14 зданий.

СПРАВКА

На улице Дежнева, 22, корпус 3, по программе реновации был демонтирован девятиэтажный жилой дом. При демонтаже использовалась усиленная техника: экскаватор-разрушитель Komatsu PС750 с длиной стрелы 44 метра. Этот экскаватор является универсальной машиной и отлично зарекомендовал себя при решении сложных и нестандартных задач. Он участвовал при демонтаже таких знаковых объектов, как заброшенная Ховринская больница, а также при реконструкции СК «Олимпийский» и стадиона «Москвич». Гусеничный экскаватор John Deere E360 LC усилили дополнительной системой защиты кабин машинистов: ударопрочными навесами и передними решетками. Он был дополнительно укомплектован гидроножницами и гидромолотом для демонтажных работ, а также ковшом емкостью 2 кубических метра для проведения земляных работ.

Строительство Рафик Загрутдинов Реновация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Никита Миронов
Никита Миронов

Выигрывать России нужно только нокаутом

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Уверенно выигрываем

Антон Алексеев
Антон Алексеев

Детские площадки стали интереснее

Александр Шумский
Александр Шумский

Нужно успеть занять свою нишу на рынке

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

От спорта к нравственности?

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Рынок труда расширяется

Иван Кудря
Иван Кудря

Украденный чемпионский пояс

Все мнения
О проекте