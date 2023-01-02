Новый год — 2023 в Москве: пять мест и новогодний маршрут с атмосферой настоящего праздника

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В этом году народные гулянья проходят в столице без массовых концертных мероприятий и салюта, но город украсили в лучших традициях последних лет. О самых атмосферных местах новогодней столицы — в материале «Вечерней Москвы».

Красная площадь

Главная площадь страны традиционно является самым популярным местом не только для встречи Нового года, но и для праздничных гуляний. Именно здесь сосредоточены основные интерактивные программы и ярмарки. И, конечно, с этим местом связана старейшая традиция празднования.

— Есть традиция в Новый год бутылку шампанского открывать под живой бой кремлевских курантов прямо на площади всей семьей. Многие люди даже приезжают из других городов, чтобы так встретить праздник. Это удивительно. И, кстати, бесплатно, — рассказывает «ВМ» москвовед, историк, член Союза писателей Москвы Александр Васькин.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Воробьевы горы

Самые завораживающие виды на столицу открываются именно с Воробьевых гор. Так что желающим насладиться панорамой новогодней Москвы нужно идти именно сюда.

— Не все едут зимой на Воробьевы горы, а здесь на самом деле невероятно красиво. Я вот сам собираюсь туда поехать, — говорит собеседник «ВМ».

Замоскворечье

В случае если вам надоела суматоха и праздничная суета, то вам следует отправиться в Замоскворечье.

— Прекрасное и спокойное Замоскворечье — поразительное место, — рассказывает москвовед. — Там и старинные фонари, и уютные переулочки, и храмы. Не все об этом месте знают. Оно не такое многонаселенное и растиражированное. И в этом его прелесть.

Особенно прекрасны зимой, по словам Васькина, набережные у Водоотводного канала — Садовническая, Болотная и другие.

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Две уютные новогодние улицы

В центре города есть две уютные улицы, расположенные рядом. Речь о Третьяковском проезде и Никольской улице.

В Третьяковском проезде расположен живописный архитектурный ансамбль. Перед Новым годом его фасады украшают праздничными гирляндами, так что здания буквально сияют своей готической красотой.

Что касается Никольской, то ее москвичи и вовсе называют «улицей света». Во многом из-за сотен тысяч светодиодных гирлянд, которые будто бы свисают с неба.

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Новогодний маршрут

В новогодние праздники Москва невероятно красиво украшена. Как отметил собеседник «ВМ», в праздничные зимние дни весь город представляет собой «огромное новогоднее украшение». И с этим трудно не согласиться: ВДНХ, Царицыно, Тверская и многие другие локации — везде найдется услада для глаз гуляющего по зимней столице.

Однако для новогодней ночи нужен особенный прогулочный маршрут. Решившиеся на него не только испытают эстетическое наслаждение, но и получат незабываемые воспоминания.

Новогодний маршрут Васькин рекомендует начать на Китай-городе (Ильинский сквер). Оттуда неторопливым шагом направиться в сторону Лубянской площади, а дальше — здание Детского мира, Большой театр, Манежная площадь и, наконец, Красная площадь.

Новогодний маршрут / Фото: Скриншот Яндекс.Карты

— Этот маршрут можно пройти за час не спеша и с остановками на фотографии, — говорит собеседник «ВМ».

В финальном пункте маршрута можно встретить* Новый год, отдав дань вековой традиции.

*Следует учитывать, что доступ на Красную площадь может быть закрыт 31 декабря. В прошлом году ее закрывали для посещения с 17:00 31 декабря до 07:00 утра 1 января.