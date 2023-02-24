Верба, орешник и волчье лыко: какие растения скоро расцветут в Москве

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Битцевском лесу, парке «Покровское-Стрешнево» и заказнике «Долгие пруды» начала распускаться верба. В Мосприроде говорят, это верный знак приближения весны.

Верба, или ива остролистная, на природных территориях Москвы расцветает одной из первых. Сначала почки набухают и покрываются мелким пушком. Когда они распускаются, то становятся желтыми. Это все из-за пыльников, в которых образуется пыльца.

— Почки на вербе уже набухли, но цветы еще не появились, — уточнила заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова.

Вербы просыпаются раньше насекомых, поэтому опыляются с помощью ветра.

Крокус

В московских парках, как правило, высаживают такие сорта крокусов, как «микс», «ботанический» и «посевной». У них насыщенная цветовая палитра. Эти крокусы могут быть былыми, сиреневыми, лиловыми, фиолетовыми, голубыми и желтыми.

Когда ждать: март–апрель.

Пролеска

В Москве встречается несколько видов. Однако самые распространенные из них — пролеска двулистная и пролеска сибирская.

Когда ждать: март–апрель.

Орешник лесной

Или лещина обыкновенная относится к семейству березовых. С ее цветения пчеловоды начинают вести календарь цветения медоносных растений.

Когда ждать: в конце февраля — начале марта.

Верба

Верба, или ива остролистная, находится в Надзорном списке Красной книги Москвы. Произрастает обычно в поймах рек предпочтительно на песчаных землях. В среднем верба достигает в высоту до десяти метров.

Когда ждать: в конце марта — начале апреля.

Мать-и-мачеха

Многолетнее травянистое растение. Встречается на склонах оврагов или берегах водоемов. Мать-и-мачеха сначала цветет и только затем появляются листья.

Когда ждать: распускается обычно в апреле.

Волчье лыко

Одно из самых редких древесных растений столицы — Волчье лыко. В пределах МКАД встречается только в Лосином Острове и в Битцевском лесу. Ветки обильно покрывают красные цветочки. Растение ядовито.

Когда ждать: расцветает в апреле — начале мая.

Гусиный лук

Часто называют желтым подснежником. Название «дали» дикие гуси, которые во время перелетов останавливались на лесных полянах, чтобы отдохнуть и пощипать любимый лук.

Когда ждать: обычно апрель–май, реже в марте.

А я погоду узнаю по приметам

Чтобы понять, какой будет весна, нужно присмотреться к погоде.

В народе говорят, чем холоднее конец февраля, тем теплее будет март. При этом, если с крыш свисают длинные сосульки, то весна будет поздней.

Красное закатное солнце предвещает прохладное лето. Обратите внимание и на луну. Если ночью 21 февраля она большая и чуть красноватая, будет оттепель. И если капель запоет уже на следующий день, 22 февраля, то в ближайшее время придет похолодание. А вот морозная погода, наоборот, говорит о грядущем потеплении.

По поверьям, 23 февраля нужно следить за воронами. Если они садятся на самые верхние ветки деревьев и начинают прихорашиваться — к снегопаду. Но расстраиваться не стоит, сугробы 24 февраля обещают май, утопающий в зелени.

Раннюю теплую весну предвещают и воробьи, которые дружно чирикают. Прислушайтесь к ним 25 февраля. Туман и сырость в этот же день предрекают дождливое лето. А вот мороз в самый последний день февраля, наоборот, говорит о том, что лето будет засушливым. О крепких морозах предупредит ясная погода 27 февраля.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы:

— У нашего мегаполиса богатая флора. На природных территориях столицы растут около 2000 видов растений, из них свыше 150 занесены в Красную книгу Москвы. Ива остролистная, или верба, включена в Надзорный список. В нем отмечены виды, которые нуждаются в постоянном контроле и наблюдении.