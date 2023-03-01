Пациента окружат заботой на всех этапах лечения

Медик Анастасия Рубцова показывает, как работает новая городская поликлиника на улице Касаткина. В этом и других столичных медучреждениях теперь внедряют особое наблюдение за пациентами с хроническими заболеваниями / Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

28 февраля заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала о расширении проекта проактивного диспансерного динамического наблюдения в поликлиниках.

В столице расширяют проект по проактивному диспансерному динамическому наблюдению за взрослыми пациентами. Речь идет о москвичах с хроническими заболеваниями.

— Это уникальный проект и принципиально новый формат диспансерного наблюдения. Во-первых, врач контролирует состояние пациента не от случая к случаю, а постоянно, в динамике. Благодаря единой цифровой платформе он видит, что пациент вызвал скорую или попал в больницу, дополнительно может посмотреть результаты анализов в электронной медкарте, — рассказала подробности Анастасия Ракова. — И это сигнал, что нужно проактивно пригласить больного на прием, возможно, направить на дополнительные исследования, консультации специалистов или скорректировать терапию.

Одна из целей проекта — привить горожанам с хроническими заболеваниями культуру заботы о здоровье, помочь выработать привычку своевременно проходить исследования, без пропусков принимать лекарства, следить за изменениями в состоянии. Для этого с москвичами работают помощники врачей. Они находятся на постоянной связи с пациентами, объясняя все аспекты профилактики. Сейчас в штате работают 400 помощников врачей, при необходимости их число можно увеличить до 600.

Для пациентов с двумя и более хроническими заболеваниями предусмотрена единая программа диспансерного наблюдения. Консультации для них проведут в том числе узкие специалисты.

Персонализировано вести каждого пациента медикам помогает цифровой сервис единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС) — «Диспансерное наблюдение». Благодаря ему вся информация о пациентах, находящихся на диспансерном наблюдении, ведется в электронном виде. А функция оперативного информирования позволит медикам всегда быть в курсе отклонений в состоянии здоровья пациента.

В электронной медкарте в новом разделе «Мое диспансерное наблюдение» отображаются фамилия, имя, отчество врача, ведущего наблюдение, наименование медицинской организации, код диагноза, плановые месяцы прохождения лабораторных и инструментальных исследований, консультаций у специалистов, а также лекарственные назначения. Таким образом, у москвичей всегда под рукой подобранная врачом схема лечения.

Кроме того, пациенты самостоятельно могут вносить в медкарту показатели своего здоровья. Эта дополнительная информация с разрешения диспансерного больного будет доступна лечащему врачу. Это позволит медикам отслеживать динамику состояния пациента.

— Москва уже более десяти лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Основа этого процесса — единая цифровая платформа здравоохранения, она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан доступны онлайн как врачам, так и самим пациентам, — отметили в Комплексе социального развития столицы.

КСТАТИ

В программу проактивного диспансерного наблюдения вошли такие заболевания, как сахарный диабет второго типа, гиперхолестеринемия, артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, фибрилляция и трепетание предсердий, хроническая сердечная недостаточность, нарушение мозгового кровообращения и другие.