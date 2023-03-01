Самая крупная больница страны прирастает корпусами и вертолетной площадкой для быстрой доставки пациентов

Общая площадь зданий больницы в Коммунарке превысит 75 тысяч квадратных метров / Фото: Stroi.mos.ru

Продолжается строительство второй очереди зданий больницы в Коммунарке.

Возводить больницу начали в январе 2017 года.

— Это самое крупное медицинское учреждение, построенное в постсоветский период с нуля и не имеющее аналогов в России. Общая площадь зданий больницы в Коммунарке превысит 175 тысяч квадратных метров, — говорит руководитель столичного Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

В декабре 2019-го завершилось строительство первой очереди — четырех корпусов общей площадью 87,2 тысячи квадратных метров. Возвели палатный корпус на 848 коек. Там расположены профильные отделения по основным видам медицинской помощи для взрослых, включая такие направления, как хирургия, травматология, онкология, гематология, урология, гинекология, неврология, кардиология.

Запланировано также создание регионального сосудистого центра и не только это.

В корпусе три реанимационных отделения с противошоковыми палатами. Все основные манипуляции будут проводить непосредственно у постели больного. Завершено и строительство пятиэтажного лечебно-диагностического корпуса, где разместились отделение лучевой диагностики с кабинетами КТ, МРТ, рентгенодиагностики и маммографии, клинико-диагностическая лаборатория, отделения УЗИ, эндоскопии, функциональной диагностики, физиотерапии и лечебной физкультуры, анестезиологии и реанимации, а также операционные. Построен и вспомогательный патологоанатомический корпус. В рамках второй очереди создания многопрофильного центра в Коммунарке были построены и открыты подстанция скорой помощи, детский инфекционный и амбулаторно-поликлинический корпуса, а также вертолетная площадка с диспетчерским пунктом для приема экстренных пациентов из ТиНАО и других районов Москвы.

В прошлом году мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый перинатальный центр, который стал первым акушерским стационаром в ТиНАО. Медицинскую помощь здесь смогут получать пациентки из Южного, Западного и Юго-Западного административных округов Москвы.

Новейшая медицинская техника позволит выхаживать детей, которые родились раньше срока или с экстремально низкой массой тела.

Как отмечают в столичном Департаменте строительства, в планах на этот год — достроить детский корпус с отделениями детской хирургии, нейрохирургии, оториноларингологии, неврологии, анестезиологии и реанимации, эндоскопии, ультразвуковой, лучевой и функциональной диагностики, патологии новорожденных, операционным блоком и дневным стационаром на 180 коек.

Для детей и их родителей в новом корпусе создадут комфортные условия пребывания в уютных одно- и двухместных палатах.

В этом году будет введен в эксплуатацию и корпус лучевой терапии на 50 коек.

Комплекс помещений дневного стационара даст возможность проводить плановую химиотерапию. В корпусе также будет работать лаборатория радиоизотопной диагностики для выявления онкологических заболеваний на ранней стадии. Кстати, добираться до медицинского центра в Коммунарке удобно благодаря открытым в июне 2019 года станциям «Ольховая» и «Коммунарка» Сокольнической линии метро, в перспективе можно будет воспользоваться и станциями строящейся Троицкой линии метрополитена.

СПРАВКА

Ввод в эксплуатацию первой очереди больницы был запланирован на весну 2020 года. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции палатный корпус был перепрофилирован. «Коммунарка» стала первым и самым известным коронавирусным стационаром в стране. В стационаре было развернуто 802 койки, в том числе 66 коек — в отделении реанимации. С 1 марта 2020-го по 31 марта 2022 года стационар в Коммунарке принял 78,7 тысячи пациентов с коронавирусом.

Когда эпидемическая ситуация улучшилась, ковидный стационар в палатном корпусе больницы прекратил свою работу, и в середине прошлого года основные корпуса больницы стали принимать пациентов по своему основному профилю.

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