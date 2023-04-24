Стану настоящим защитником: как курсанты центра «Авангард» познают азы военной профессии

Фото: Пресс-служба центра Авангард

1173 курсанта из Москвы завершили обучение по начальной военной подготовке в рамках пятидневных сборов на базе Учебно-методического центра «Авангард». Корреспондент «Вечерней Москвы» съездил в учреждение и посмотрел, чем занимаются курсанты на занятиях, как организован их быт и насколько интересно и безопасно пребывание в центре военно-патриотического воспитания.

Строгий распорядок

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард» расположен в парке «Патриот». Издалека комплекс выглядит непримечательно, однако вся его красота и мощь открываются по мере приближения к нему. На подходе к КПП становятся заметны развевающиеся на ветру российские триколоры, знамена с гербом Москвы, флаги центра «Авангард», Военно-морского флота, Воздушно-космических сил и других воинских формирований ВС РФ. После проверки документов мне удается попасть на территорию учреждения. Здесь меня уже ждет заместитель начальника учебного отдела центра Максим Воронин.

— Всего в нашем центре находится пять жилых корпусов — «Высота», «Щит», «Правда», «Вихрь» и «Сила», — рассказывает Максим Воронин, проводя меня по коридорам «Авангарда». — День курсанта начинается с подъема в 07:00. Дальше они делают зарядку, командование проверяет личный состав, а после этого — время личной гигиены. Приведя себя в порядок, ребята отправляются на подъем флага и последующий завтрак.

Далее у курсантов проходят занятия с перерывом на обед, а после — воспитательная, культурно-досуговая работа с перерывом на ужин. Вечером ребят кормят еще раз, они подводят итоги дня и отправляются на отбой, говорит Максим.

Мы проходим мимо башни для скалолазания, заглядываем в современные спортивные и тренажерные залы, а также в одно из любимых мест ребят — столовую, где курсанты получают пятиразовое питание. Выходим на улицу — на территории «Авангарда» очень много корпусов. Внимание привлекает небольшой вольер под названием «Атака», расположенный в отдалении от остальных зданий. Внутри него слышится собачий лай. Подходим ближе. В вольере сидит немецкая овчарка.

— Это наша местная любимица. Ее зовут Атака. В честь этой собаки, собственно, и назван вольер, — говорит Максим Воронин. — Ее сейчас дрессируют, готовят к кинологической работе. С ней занимается наш специальный инструктор.

Проходим в жилые корпуса. Здесь для курсантов обустроены комфортные комнаты на четырех человек. Внутри — кровать, шкаф для одежды, тумбочки, на них — светильники. По соседству находятся комнаты наставников — вожатых.

— Они занимаются организацией деятельности курсантов. Проводят для них конкурсы и музыкальные вечера. Часто бывает так, что именно совместное участие в постановках и исполнении песен сближает ребят. Кстати, некоторые приезжают к нам с уже заранее готовыми сценическими номерами и костюмами. Молодежь у нас активная и инициативная, — отметил бывший вожатый, а ныне сотрудник отдела воспитательной работы центра Радмир Кадыров.

Наставник сопровождает ребят на занятиях, отвечает на любые интересующие их вопросы. Помогает курсантам привыкнуть к строгому распорядку дня и всегда готов поддержать, выслушать, дать совет. Вожатый проводит с ребятами больше всего времени — от подъема до отбоя.

— Все вожатые в «Авангарде» — это профессионалы, прошедшие специализированные курсы и имеющие опыт работы с детьми, — продолжает Радмир Кадыров, затворяя дверь спальни. — За каждым взводом курсантов закреплены два вожатых и один воспитатель, который уже имеет высшее педагогическое образование. Именно он координирует деятельность вожатых и в общем организует воспитательную работу.

Погонять на грузовике, пострелять из боевого оружия

Выходим из жилого здания и направляемся к учебному корпусу — трехэтажное здание с широкими коридорами и просторными учебными кабинетами. Проходим на специальную площадку с установленными на ней укрытиями. Сейчас здесь идет занятие по основам тактической подготовки. Курсанты держат в руках запаянные копии автомата АК-74, отрабатывая манипуляции с оружием.

— Данная дисциплина включает в себя курс индивидуальной тактической подготовки военнослужащего и взаимодействие их в малых группах — работа в «двойках» и «тройках», — отметил старший инструктор учебного отдела «Авангарда» Александр Гречанинов. — Наши курсанты обучаются основам работы с оружием: как его правильно держать, формировать хват и вкладку рукояти. Все это в конечном счете влияет на прицеливание и результативность стрельбы.

В этом корпусе молодые люди проходят обучение по шести модулям — основы радиационной, химической и биологической защиты, боевая, тактическая, строевая и военно-медицинская подготовка. Здесь же зубрят воинские уставы. Помимо этого, курсантов обучают управлению беспилотниками и ориентированию на местности.

Пока мы идем по коридорам корпуса, вижу в окно несколько групп марширующих идеально ровным строем ребят. На ходу они запевают солдатские песни. Так проходит занятие по основам строевой подготовки.

— Еще мы рассказываем курсантам, как грамотно менять свое местоположение, прикрывать своего товарища в бою, удерживать фланг и даже правильно отступать. В жизни всякое может пригодиться, — продолжает Александр Гречанинов. — Ребята учатся эффективно выполнять задачи в составе подразделений, знают и пользуются базовыми военными командами и знаками. Все это мы отрабатываем с ними на практике.

Поднимаемся на третий этаж корпуса. Стены лестничных пролетов расписаны под фрески. На них изображены различные рода войск с их атрибутикой. На одной — солдат в форме ВМФ РФ около флага с Андреевским крестом, патрульного катера и с субмариной на заднем плане.

На третьем этаже расположен учебный тир, где курсантам преподают огневую подготовку. Ребята изучают внутреннее устройство разного оружия, его тактико-технические характеристики и, в обязательном порядке, меры безопасности.

— На первых пяти занятиях они учат теорию, потом сдают тесты на имитаторах оружия в нашем тире. Только после этого они получают разрешение отправиться в стрелковый комплекс. Там курсанты впервые стреляют из боевого оружия, — рассказывает Александр Гречанинов. — Каждому дают по три настоящих патрона. Нужно поразить мишень на дистанции 50 метров из положения лежа. По результатам обучения большинство курсантов показывают очень достойные результаты. Кстати, если в начале курса в ответ на вопрос, кто хочет служить в армии, руку поднимают около 10 человек, то по окончании обучения — вдвое больше.

Выходим из тира и направляемся в аудиторию, где ребята учатся оказывать первую медицинскую помощь. Они отрабатывают навыки на манекенах. Здесь же хранятся шины, бинты — все то, что может пригодиться пострадавшему человеку.

Дальше направляемся в класс, где установлены автотренажеры. Здесь курсанты могут прокатиться на виртуальных грузовиках — «КамАЗе», «Урале». Можно покататься и на боевой машине пехоты.

— Сначала мы обязательно показываем курсантам ознакомительные видеоматериалы, проводим подробные инструктажи. Симулятор — это не игрушка. Поэтому оставаться одним и гонять на БМП в свое удовольствие детям не разрешается. Все занятия проходят под руководством наставников, — говорит Александр Гречанинов.

В соседнем классе учат обращаться с противогазом, бронежилетом и другой нужной бойцам амуницией.

— Особенность военно-патриотического воспитания состоит в том, что у молодежи формируются дисциплина и взаимоуважение внутри коллектива, — рассказывает Александр Гречанинов, перебирая амуницию. — На мой взгляд, важно прививать ребенку дисциплину со школьной скамьи. Это происходит в том числе благодаря строевой подготовке. Курсанты начинают понимать, что в своем подразделении они несут коллективную ответственность, отвечают друг за друга.

Наставники — герои

Снова спускаемся вниз по лестнице. Подходим к учебной аудитории, где сейчас идет занятие. У доски стоит мужчина в очках. Он держит рацию в руках. Это инструктор центра «Авангард» Александр Паккуев. Он принимал участие в боевых действиях в зоне проведения спецоперации.

— Первый мой опыт участия в боевых действиях был в 2014 году, когда мы возвращали России Крым. Я участвовал в этой операции. После этого мое подразделение поставили на дежурство на границе с республикой, — вспоминает старший лейтенант в отставке Александр Паккуев. — В рамках спецоперации на Украине я в основном помогал работать подразделениям Росгвардии.

Александр Паккуев — преподаватель предмета «Радиосвязь». Он вдохновенно рассказывает школьникам, как пользоваться связью в условиях боевых действий, вертит рацию в руках, указывая на каждый ее винтик и объясняя, зачем тот нужен.

— Сегодня мы еще изучим правила радиоэфира. Будьте внимательны: их нарушение может повлечь за собой тяжкие последствия на поле боя, — говорит Александр, кладя рацию на стол. — А позже мы будем учиться настраивать военные радиоприборы и выходить в эфир, чтобы, например, сообщить своему командиру важную информацию, которую принесла разведка.

По словам Александра Паккуева, помочь в военно-патриотическом воспитании молодежи могут герои спецоперации, вернувшиеся с фронта. Их стоит чаще приглашать в учебные заведения для работы с подрастающим поколением.

— Однако начинать любые занятия стоит с изучения истории родной страны. Это очень важно, чтобы дети имели понимание о достижениях России в разных отраслях и знали о ее знаковых личностях, — заключил Александр Паккуев.

Вновь идем по коридору. По прямой — класс, где изучают военную историю. Здесь стоят два манекена — один одет в современную российскую военную форму, а другой в ту, что носили красноармейцы. Рядом стоит стол, на котором лежит несколько учебников.

— Мы рассказываем ребятам о важности истории, разбираем различные ситуации прошлого, чтобы курсанты формировали свое мировоззрение на основании достоверных данных, — рассказывает помощник инструктора по военной истории «Авангарда» Герман Перегоин. — Наш предмет помогает молодежи научиться давать оценку событиям, текущим и прошлого, и использовать эти знания в будущем. Кстати, мы с ребятами разбираем и фейки. Так они учатся критически мыслить и отличать правду от лжи. У курсантов формируется целостная картина мира.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Центр «Авангард» располагает административноучебным, хозяйственно-бытовым, жилым и спортивным кластерами. Общая площадь комплекса — 32,95 гектара. Жилой кластер представляет собой пять корпусов общей вместимостью до 1217 мест, 900 из которых предназначено для проживания курсантов, а 317 — для размещения персонала центра. Здания «Авангарда» построены за 372 дня. Центр рассчитан на одновременное обучение 900 школьников и 1800 студентов выпускных курсов колледжей из Москвы и области. Военные сборы для каждой категории учащихся длятся по пять дней. В течение этого времени старшеклассники и студенты общеобразовательных организаций изучают шесть военно-учетных специальностей под руководством 110 профессиональных инструкторов, педагогов и вожатых. За год центр принимает свыше 80 тысяч курсантов.

Избавляемся от стереотипов

Дарья Борисова, директор Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард»:

— За пять дней пребывания в центре «Авангард» ребята меняют свое мнение о начальной военной подготовке и о службе в армии, избавляются от стереотипов. Это происходит в том числе благодаря опытным кураторам. Педагогический состав центра составляют порядка 120 человек, каждый из которых проходит многоступенчатое собеседование, а затем и наши внутренние курсы. Современное поколение нужно уметь заинтересовать, поэтому мы стараемся сделать наши учебные программы максимально насыщенными.

Основной инструмент вовлечения ребят в учебный процесс — постоянное нахождение с ними вожатого, человека, близкого им по возрасту и духу. Все учебные программы у нас авторские и реализуются по методу игровых практик. При этом есть и соревновательный элемент. Один из сценариев игровой механики — якобы взлом «искусственного разума «Авангарда». Посредством выполнения определенных заданий ребятам необходимо восстановить файлы системы. Но сделать это можно только в команде. Есть механика под названием «Кубок спецназа» и «Путь героев». Здесь акцент делается на военную историю, где персонаж времен Великой Отечественной войны рассказывает об образовании своего времени. Среди коллектива центра мы ежегодно проводим конкурс учебно-методических разработок. Ребята сами предлагают идеи для проведения смен или занятий. Основной итог нашей работы — более 100 тысяч детей, прошедших обучение. Помимо этого, мы запустили программу по подготовке взрослых.