Подарки из «Большой России»: как доставляют гуманитарную помощь жителям Донбасса

Фото: Андрей Объедков / Вечерняя Москва

Центр патриотического воспитания в Северном Бутове и Совет ветеранов боевых действий организуют сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса и участников специальной военной операции. При этом доставляют собранные вещи самостоятельно, по запросам тех, кто в них нуждается. Корреспондент «Вечерней Москвы» отправился с гуманитарным конвоем ветеранов боевых действий отвезти груз в одну из воинских частей Росгвардии в Херсонскую область.

Путешествие с тяжестью в сердце

Раннее утро. На границе Ростовская область — ДНР — таможенный пункт. Здесь в очереди длинной змейкой стоят машины. Для автомобилей с гуманитарным грузом — «зеленый коридор». Проходим паспортный контроль минут за 15, шлагбаум открывается, мы въезжаем. В нашем гуманитарном конвое — три автомобиля, в каждом по два человека. Впереди нашей колонны — организатор поездки, руководитель Центра патриотического воспитания в Северном Бутове и председатель Совета ветеранов боевых действий, генерал-майор в отставке Николай Тутрин. Остальные участники — тоже ветераны боевых действий. Вот и мне в напарники попался «водитель» — подполковник запаса Юрий Рега. Худощавый мужчина 55 лет с пышными усами. Автомобиль мужчина взял свой личный, на нем мы и выехали из Москвы, из Северного Бутова, примерно 13 часов назад.

— Когда началась спецоперация, мы бросили клич, и к нам стали приносить вещи каждый день, поэтому один раз в две недели отправляем машины на Донбасс, — рассказывает Юрий, внимательно наблюдая за дорогой. — У ребят в целом это уже 25-я поездка, отвозим каждый раз примерно по 15 тонн груза на трех машинах. Значит, за все время наши отвезли 375 тонн груза.

У Юрия Реги такая поездка первая. Он объяснил, что жена долго не хотела его отпускать, но потом поняла, что дома его не удержать в такое время.

— В итоге отпустила, говорит: вот тебе первая и единственная поездка. Но ничего, может, еще уговорю и разрешит, — рассказывает Юрий. — Я же сам участник первой чеченской кампании, и меня давно тянуло помочь военнослужащим. Ведь бывших офицеров не бывает...

Юрий решил стать военным по примеру отца. Который, кстати, родом из Закарпатья, что в Западной Украине.

— Когда папа женился на моей маме, вначале его родители не приняли русскую невестку. Смирились уже после того, как они прожили пять лет. И я теперь не могу попасть на его Родину, а ведь мы братские народы. Вот кто я: русский или украинец? — с грустью в голосе спрашивает Юрий и смотрит вдаль, на трассу.

На контрасте с Ростовской областью дорога в ДНР кажется совершенно пустой. Да и вокруг — как будто ни души. Небольшие населенные пункты такие пустые, будто там все вымерли. За окном — одни руины, обломки, вид угнетающий. Заезжаем в город Мариуполь. На несколько километров простираются разрушенные здания завода «Азовсталь». Чуть дальше, в центре города, выходим из машины. Рядом паркуются и две другие машины нашего гуманитарного конвоя. Наша остановка — памятник воинам Великой Отечественной войны: на земле валяется бюст матросу, мемориальная плита изрешечена. Молча изучаем обломки, трудно прочесть надпись...

— «Подвиг никогда не умирает в памяти, хранит его народ», — грустно озвучивает Юрий.

И мы все вновь стоим в полной тишине. Спустя пять минут Юрий вновь нарушает молчание.

— Как в Грозном после первой чеченской кампании, я тогда там находился несколько месяцев, — произносит подполковник запаса.

Перед офицером стояла тогда сложная задача: обеспечение связи между воинскими частями, а позже, когда наступила мирная жизнь, восстанавливали связь по всему Грозному.

— И здесь теперь предстоит много работы, но я знаю, что уже сюда едут много волонтеров в строительные бригады, — добавляет Юрий.

С тяжестью на сердце мы садимся в свои автомобили и двигаемся дальше, опять смотрим на разрушенные здания, невредимой встречаем только православную церковь. Но спустя время пейзаж на нашем пути резко сменяется. Мы видим микрорайон с новостройками: высотные дома из красного кирпича, которые помогали отстраивать москвичи. Именно сюда недавно приезжал президент России Владимир Путин. Здесь люди уже живут обычной жизнью: гуляют женщины с колясками, играют с малышами во дворе на новеньких детских площадках, несут пакеты из продуктовых магазинов, выгуливают собачек, сидят на лавочках: пьют кофе, общаются. Но мы отправляемся дальше. Туда, где такое спокойствие людям пока только снится.

Вопросы вприкуску с печеньем

К двум часам дня приезжаем в поселок под Херсоном. Направляемся в расположение 46-й отдельной бригады оперативного назначения войск национальной гвардии. Из окна машины наблюдаем: жилые дома целые, но на улице людей не видно. Только во дворе одного из домов удается разглядеть женщину: она лопатой копает землю в огороде. Но мы проносимся вперед и останавливаемся у неприметного здания, внешне похожего на сарай. Оказывается, так выглядит воинский склад. Нас встречает офицер в темно-зеленом камуфляже Руслан Клейменов (имя и фамилия изменены в оперативных целях). У него, впрочем, как и у его сослуживцев, нет погон, чтобы в случае чего враги не смогли отличить офицеров от простых солдат.

— Во всех войнах противник сначала пытался уничтожить офицеров или взять их в плен, — объясняет Клейменов и обнимает каждого из нас. — Спасибо, что не побоялись приехать.

Бойцы начинают разбирать гуманитарный груз, перетаскивать коробки на склад. Один из рядовых, Иван Авдеев (имя и фамилия изменены), заглядывает в пакет с едой.

— Ура, печенье! Давно его не ел, — улыбается Иван.

— Ребята, а в Москве какая погода, холодно еще? — спрашивает у нас рядовой Григорий Алехин (имя изменено).

Вопросов задают много, очень интересуются мирной жизнью. А мы в свою очередь хотим узнать, как у них дела здесь, на передовой. Но ребята сдержанны и практически ничего не отвечают. И мы понимаем, что это специфика службы: нельзя говорить ничего лишнего. В регионе даже нет интернета, чтобы «засланные казачки» не передали геолокацию воинских частей или просто фото, на которых видно технику или количество бойцов.

Тем временем военнослужащие уже перенесли на склад большую часть коробок с гуманитарным грузом. Один из бойцов, Алексей Айвазов (имя и фамилия изменены) заносит последнюю упаковку. Мужчина выглядит уверенно, быстро ориентируется в том, что и как из вещей нужно правильно расставить.

— Я вообще служу в ВС РФ более десяти лет. Я родом из Дагестана, а у нас воинская служба всегда считалась престижной. На Донбассе с самого начала спецоперации, — рассказывает Айвазов. — Это первое мое участие в боевых действиях. И надеюсь, что скоро получится положить конец украинскому нацизму.

Святая обязанность

Участник нашего гуманитарного конвоя, полковник в отставке Евгений Белов, тем временем общается с другими бойцами. Выясняет, что еще было бы необходимо.

— Периодически слышал, что гуманитарный груз не доходит до того места, где его ждали, а направляется совершенно в другое, — вспоминает Белов. — Я тогда и понял, что нужна адресная помощь. Начинали с тех воинских частей, где были знакомые, собирали контакты, выходили на командование, спрашивали, что им нужно.

В итоге на собранные деньги ветераны боевых действий закупили необходимые тепловизоры, лазерные дальномеры, квадрокоптеры.

— Нам потом, кстати, рассказывали, что с помощью нашего квадрокоптера спецназовцы под Бердянском подбили украинский танк, — рассказывает Евгений. — Наши ребята на трех БТР не могли выбраться из окружения, так как им дорогу заблокировал украинский танк. И наши бойцы подняли квадрокоптер вместе с взрывчаткой, подорвали вражескую боевую машину и благодаря этому вышли из окружения. Даже если был бы только один такой случай, то уже можно сказать, что работа не была бесполезной. Мы свою миссию выполнили, спасли спецназовцев.

Еще бойцы обращались к ветеранам с такой проблемой: их цифровые рации умудрялись прослушивать противники.

— Они просили у нас аналоговую связь, — продолжает Евгений. — Мы доставили. И теперь националисты не смогли подслушивать, а значит, операции российских войск стали более успешными. С октября 2022 года мы только с ветеранами 101-й бригады собрали 7 миллионов рублей, закупали медикаменты, инвентарь, продукты, шлемы, печи, бензопилы, — продолжает Евгений Белов. — У нас в России много отзывчивых людей, которые помогают бескорыстно. Просто просят показать фото, что мы действительно передали помощь бойцам. Нам сделать фото нетрудно. А отвезти гумпомощь считаем просто своей обязанностью.

Песня на прощанье

Разобравшись с гуманитарным грузом, мы отправляемся в Дом культуры. Здесь перед бойцами и мирными жителями заканчивает выступать бард Вячеслав Антонов, участник нашего гуманитарного конвоя. Но в зрительном зале, как и на улицах, немноголюдно.

— Специально собираем на концерты небольшие группы, чтобы в случае чего не погибло много народа. Мы на передовой, поэтому всегда есть опасность того, что прилетит снаряд, — поясняет Руслан Клейменов.

Да и сам концерт длится не так долго. Певец исполняет только пять песен: долгие посиделки запрещены по тем же причинам. Но артист вручает бойцам диски, чтобы бойцы могли послушать музыку в любой момент, и оставляет на память автографы.

— В 13 лет научился играть на гитаре и начал писать песни, выбирал идеи, темы, — отвечает Вячеслав. — А после окончания школы попал в армию. Срочную службу проходил на Северном Кавказе, в 101-й бригаде особого назначения, где начал писать песни о воинском братстве. И после этого часто выступаю в воинских частях. В зону СВО это моя уже третья поездка.

Первый раз я ездил в ДНР, второй раз — в ЛНР, и вот сейчас — в Запорожье и Херсонскую область. Получается, объехал все новые территории. Самое большое впечатление оставил Мариуполь. Такого даже в Грозном не видел в период первой чеченской кампании.

К Вячеславу подходит директор Дома культуры Светлана Удачина и благодарит его за выступление. Говорит, что очень поднимают настрой концерты музыкантов из «большой России».

— У нас пока сложновато, так как есть ограничения: комендантский час, вечером до сих пор нельзя погулять, еще слышны обстрелы, — рассказывает Светлана. — Но уже радует, что рядом наши российские военнослужащие. Я и все мои соседи надеемся только на лучшее.

И вот время прощаться. Спешим сесть в машины, чтобы успеть проехать к таможенному посту до начала комендантского часа. Впереди вновь долгая дорога. Пейзажи вновь меняются один за другим: неприметные воинские части, пустые дороги, оживленные жилые кварталы, разрушенные районы и вновь пустые трассы. Впереди долгая дорога до Москвы...

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

С марта 2020 года работает телефон круглосуточной горячей линии #МЫВМЕСТЕ: 8 (800) 200-34-11 в поддержку беженцев с Донбасса. За это время было принято более 4 миллионов звонков. В период пиковой нагрузки на линию количество обращений превышало 10 тысяч в сутки. Сегодня функционал линии имеет возможность изменяться в зависимости от потребностей граждан: за три года было реализовано более 10 направлений консультирования и помощи.

ФАКТЫ

Крупным волонтерским объединением в столице является ресурсный центр «Мосволонтер», который занимается поддержкой более 10 направлений: социальное, экологическое, культурное, событийное, спортивное, патриотическое, корпоративное, инклюзивное, зооволонтерство, добровольчество в сферах охраны здоровья, общественной безопасности и медиа.

В столице работают 14 штабов по сбору гуманитарной помощи «Москва помогает» по адресам: Ленинградский проспект, 5, стр. 1 (САО), Ленинский проспект, 6, стр. 3 (ЦАО), улица Каховка, 21 (ЮЗАО), Петрозаводская улица, 18, корп. 1 (САО), Вересковая улица, 5 (СВАО), Фортунатовская улица, 14 (ВАО), Варшавское шоссе, 76, корп. 2 (ЮАО), улица Винокурова, 2 (ЮЗАО), Рублевское шоссе, 81, корп. 1 (ЗАО), улица Маршала Новикова, 5 (СЗАО), улица Образцова, 21 (СВАО), 4-й Вешняковский проезд, 1, корп. 1 (ЮВАО), Остафьевская улица, 8, корп. 2 (ТиНАО), Зеленоград, корпус 239 (ЗелАО).

Волонтерское движение стало народным

Владимир Гундаров, военный эксперт, капитан 1-го ранга в отставке:

— Фактически получается, что в настоящее время с украинскими националистами сражается не только армия, но и весь российский народ. Волонтерское движение приобрело действительно народный характер. Хочется провести параллель с Великой Отечественной войной. В то время для фронта закупались махорка, одежда и даже самолеты, танки. Сейчас россияне делают то же самое. В стране идет большая волонтерская деятельность. Разве что нельзя закупать для фронта автоматы. Тем не менее люди приобретают квадрокоптеры, тепловизоры — ту полезную технику, которой так не хватает нашим ребятам.

Я с 2006 по 2011 год работал руководителем департамента Союза добровольческих объединений, до сих пор поддерживаю связь со многими волонтерами. Мне рассказывали, что во многих частях бойцы не испытывают недостатка в вещах. А однажды услышал историю, как об одном из бойцов, который сражается на фронтах спецоперации, написали статью в газете и люди прочитали и стали слать ему подарки. Он даже просил родственников ничего не покупать, мол, всего хватает, но его завалили одеждой, продуктами, медикаментами другие, по сути чужие ему россияне. К слову, сейчас идет довольно много адресных отправлений бойцам через «Почту России».

Но нужно понимать, что нашим ребятам сейчас важна не только материальная помощь, но и просто внимание со стороны мирного населения — об этом я знаю как бывший военнослужащий. Бойцы очень радуются открыткам и рисункам, сделанным детьми. Я сам был свидетелем, как сияли лица солдат на передовой, когда им передавали эти наивные картинки. Многие хранили их у себя на груди, в кармашках, как самую дорогую вещь.