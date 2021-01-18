От продажи до реставрации. Как менялся дом Мальцевых на Большой Якиманке в Москве

Фото: pastvu.com / Архив ЦИГИ

Россия, Москва, улица Большая Якиманка, 5 Карта всех событий

В центре Москвы будет отреставрирован особняк, простоявший уже более двух столетий и сменивший за это время множество разных владельцев. Речь идет о доме Мальцевых на Большой Якиманке. О том, кто жил в этом доме, как он менялся с течением времени и каким станет после ремонтных работ, — в материале «Вечерней Москвы».

История особняка Мальцевых: много владельцев, одна фамилия

Свое название этот дом получил в честь секунд-майора Фомы Васильевича Мальцева. Первое упоминание о том, что он владел этим столичным имуществом (землей и двухэтажным жилым строением), датируется 1817 годом. Спустя пять лет, в 1822-м, сын Фомы Иван продал владение. В описи того года главное здание особняка обозначалось уже как трехэтажная постройка, соответствующая нынешнему облику объекта недвижимости.

С тех пор особняк сменил множество владельцев, однако название закрепилось за именем первого хозяина. Менялось лишь убранство дома: один владелец обновил фасад, другой делал пристройки, третий — дорабатывал балкон и т. п. По прошествии времени здание обрело черты архитектурной эклектики, а в послереволюционные годы застройка владения не менялась. При этом до середины 80-х годов прошлого века в главном доме особняка находилось коммунальное жилье. На сегодняшний день объект пришел в запустение, он отключен от инженерных систем и находится в неудовлетворительном состоянии.

Исторический дом Мальцевых / Фото: mos.ru

Реставрация: сроки и особенности

Работы по приведению дома Мальцевых в порядок были одобрены Мосгорнаследием. Предполагается, что реставрация займет два года, после чего здание могут использовать по разным нуждам.

По данным властей города, главная миссия реставраторов — возвращение исторического облика фасадам и интерьеру дома.

Чем займутся специалисты по реставрации

Работы будут проводиться на территории главного здания особняка, точный адрес местонахождения которого — улица Большая Якиманка, дом 5, строение 1. На данный момент эксперты освобождают его от мусора и ставят строительные леса для работы реставраторов.

Отмечается, что реставрация будет проходить в признанном объекте культурного наследия. Это говорит о пристальном внимании к объекту.

Фото: mos.ru

В первую очередь специалисты потрудятся над фасадами. Стены будут очищены от старого растрескавшегося покрытия и отштукатурены заново. Далее, используя архивные записи и сохранившиеся образцы, будет восстановлен гипсовый декор, который украшал особняк еще в XIX веке. Гладкие поверхности покрасят в серо-голубой цвет, архитектурно-лепной декор — в оттенок белого. Если понадобится, реставраторы укрепят и покроют водоотталкивающими составами белокаменный цоколь главного фасада.

Фото: stroi.mos.ru

Помимо этого, на фасаде со стороны двора воссоздадут окно, которое изначально было на этом месте. Также восстановят сход в подвальный этаж, а в самом доме отремонтируют окна и двери. Двупольные остекленные входные двери восстановят по историческим аналогам. Кровлю здания заменят полностью, а на скатах крыши сделают слуховые окна с арочными проемами. Более того, будут обустроены имитационные печные трубы с дымниками, но при этом печным отоплением в доме пользоваться не разрешат.

Среди прочего, руководствуясь архивными планами 1900 года, эксперты восстановят облик интерьеров помещений на первом этаже особняка. Здесь также отреставрируют печи, хотя и не придавая им возможности использования, починят потолочные профилированные карнизы, двери и наличники. Вдобавок будет уложен дощатый пол с фризом. Его выполнят по сохранившемуся образцу прошлых лет.

Фото: mos.ru

В планы специалистов входит и полная замена деревянных перекрытий, а также стропильной системы. К настоящему времени они пришли в негодность. Новые же конструкции на их месте воссоздадут из древесины тех же пород. Наконец, эксперты заменят две межэтажные лестницы. Площадки и ступени сделают из камня, утраченные ограждения восстановят с учетом исторических аналогов. В случае необходимости будет проведен ремонт каменной кладки сводов особняка.

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