Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Иностранные студенты в столичных обсервационных пространствах: как сотрудники и гости преодолевают языковой барьер
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Иностранные студенты в столичных обсервационных пространствах: как сотрудники и гости преодолевают языковой барьер

Марьяна Шевцова

Город

Гости обсервационных пространств — люди с легким течением коронавирусной инфекции, которым не требуется медикаментозное лечение, но у них нет возможности самоизолироваться дома. Например, это иностранные и иногородние студенты, проживающие в общежитиях. Особенно непросто может быть студентам из других стран. Как проходит карантин в обсервационном центре на Абрамцевской, рассказали трое студентов из Кении и Китая.

Лиам, студент второго курса МГИМО из Кении

— Как вы себя чувствуете? Насколько комфортно в нашем обсервационном пространстве?

— К счастью, у меня коронавирус прошел без осложнений. Честно говоря, я немного волновался, когда узнал, что нужно будет отправиться в центр. Думал, тут отдельные изолированные палаты, с тобой не разговаривают, сидишь в тишине — ну как в фильмах-триллерах про больницы (смеется). Но все оказалось гораздо лучше. Даже врачи в защитных костюмах.

— Не страшно?

— Нет, что вы. Они очень приятные люди. Конечно, понимать друг друга из-за языкового барьера и через костюм очень сложно, потому что у меня тоже своеобразный акцент. Но мои соседи были готовы прийти на помощь в качестве переводчиков, если это необходимо.

— Общаетесь здесь с кем-то из других гостей?

— Да, хотя меня уже не удивляет то, насколько в вашей стране открытые люди. Вообще, очень приятно, я со многими здесь общаюсь, расспрашиваю их про культурные особенности России, про опыт первой волны пандемии. Они, в свою очередь, очень много спрашивают у меня. Это здорово, время быстро проходит. Им интересен и я, ведь мы с разных континентов, люди разных культур. Опять же, когда я ехал сюда, я не думал, что эти две недели будут такими насыщенными общением.

— Как вообще оцениваете время здесь?

— Рад, что в самые холодные дни мне не пришлось выходить на улицу (смеется). Переждал в тепле и хорошей компании. А так… Спасибо, что здесь комфортно. И сотрудникам, потому что я понимаю, сколько сил потрачено на это, и даже таким же гостям, как я. Все сохраняют позитивный настрой, готовы поговорить. Не чувствую себя чужим, пусть это и другая страна. Мама одного из моих друзей здесь передала мне книги на английском языке, чтобы мне не было скучно после того, как его выписали. Это было очень здорово. Я благодарен вам всем, правда.

Цай, студентка первого курса РУДН из Китая

— Как ваши дела? Сколько вы уже находитесь в обсервационном центре?

— О, спасибо, у меня все хорошо. У нас недавно был обед. Знаете, как вкусно кормят? Я здесь уже неделю, хотя мне кажется, что гораздо дольше.

— И как вам тут? Поделитесь впечатлениями?

— Конечно, было не по себе, когда нужно было ехать в центр. Я живу в общежитии, думала, что смогу самоизолироваться там. Но мне отказали, пришлось ехать сюда. Я чувствовала себя героем до тех пор, пока не увидела, насколько тут хорошо.

— Что больше всего понравилось?

— Помимо столовой (смеется)? Тут есть, чем заняться. Я продолжаю учиться, пусть и дистанционно, мне помогают с домашними работами. У меня классные соседки. Когда сложно что-то понимать, говорим на смеси английского и русского, если что-то совсем сложно — в помощь переводчик. Но у меня все равно ощущение, что я на каникулах. Потому что смотрю фильмы, читаю книги, общаюсь по видеосвязи с родными. Они сначала волновались, а теперь совсем нет. Говорят, что по мне видно, что я в надежных руках.

— С сотрудниками нет проблем в плане понимания друг друга?

— Совсем нет. Они знают английский на уровне, когда мы можем понимать и разговаривать, плюс у меня неплохой русский. Мы с ними даже шутим иногда. Я уверена, что они крутые и без костюмов (смеется). Спасибо им, я ведь ужасно боюсь больниц и врачей, честно говоря. А тут у меня нет страха от мысли, что я пробуду в обсервационном центре еще неделю.

Чэнь, студент первого курса РУДН из Китая

— Как самочувствие? Как проходят дни в обсервационном пространстве?

— Все в порядке. У меня было ощущение, что я не уезжал из общежития, потому что здесь тоже молодые люди моего возраста, вот так удобно разместили. Не знаю, как бы я чувствовал себя, если бы жил с кем-то другим. У меня сильный акцент, но меня не оставляли в одиночестве, мы общались через переводчик, как сейчас с вами.

— Чем занимаетесь здесь в основном?

— Здесь я плотнее занялся изучением русского. В общежитии я живу с ребятами из моей страны, а здесь немного иначе, мне приходится сильно сталкиваться с языковым барьером. Языковой барьер — это не круто! Чувствую, что «внедряюсь» в другое общество, и мне это интересно. Совсем новый опыт. Помимо этого я продолжаю учиться. Но большую часть времени, конечно, просто отдыхаю, будто на каникулах. Это совсем неплохо.

— Не страшно было ехать в обсервационный центр?

— Нет, я много читал об этом и следил за новостями. Я не боюсь коронавируса, не боюсь врачей и обсервационных пространств, здесь все сделано для того, чтобы нам всем было лучше. К тому же это здорово, когда в зимнее время в России совсем не нужно выходить — ни на занятия, ни в магазин. Все же пока я не привык к низким температурам. А так — я предполагал, что могут возникнуть сложности из-за языкового барьера. Но все не так страшно. Сейчас XXI век, и это не проблема.

Читайте также: Штрафы и самоизоляция. Какие коронавирусные ограничения сохранили в Москве

Москвакоронавирусобсерватор
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Библия для гаджетов — новое слово в христианстве

Дмитрий Волкострелов
Дмитрий Волкострелов

Какой он — театр будущего

Алексей Дейкин
Алексей Дейкин

За что погибли мухи дрозофилы

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Сколько денег нужно москвичу для счастья

Александр Козлов
Александр Козлов

Город не бросает бездомных животных

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Салтыков-Щедрин: как жить между «трудно» и «невозможно»

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Главное русское слово и 500 его производных

Все мнения
О проекте