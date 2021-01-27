Иностранные студенты в столичных обсервационных пространствах: как сотрудники и гости преодолевают языковой барьер

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Гости обсервационных пространств — люди с легким течением коронавирусной инфекции, которым не требуется медикаментозное лечение, но у них нет возможности самоизолироваться дома. Например, это иностранные и иногородние студенты, проживающие в общежитиях. Особенно непросто может быть студентам из других стран. Как проходит карантин в обсервационном центре на Абрамцевской, рассказали трое студентов из Кении и Китая.

Лиам, студент второго курса МГИМО из Кении

— Как вы себя чувствуете? Насколько комфортно в нашем обсервационном пространстве?

— К счастью, у меня коронавирус прошел без осложнений. Честно говоря, я немного волновался, когда узнал, что нужно будет отправиться в центр. Думал, тут отдельные изолированные палаты, с тобой не разговаривают, сидишь в тишине — ну как в фильмах-триллерах про больницы (смеется). Но все оказалось гораздо лучше. Даже врачи в защитных костюмах.

— Не страшно?

— Нет, что вы. Они очень приятные люди. Конечно, понимать друг друга из-за языкового барьера и через костюм очень сложно, потому что у меня тоже своеобразный акцент. Но мои соседи были готовы прийти на помощь в качестве переводчиков, если это необходимо.

— Общаетесь здесь с кем-то из других гостей?

— Да, хотя меня уже не удивляет то, насколько в вашей стране открытые люди. Вообще, очень приятно, я со многими здесь общаюсь, расспрашиваю их про культурные особенности России, про опыт первой волны пандемии. Они, в свою очередь, очень много спрашивают у меня. Это здорово, время быстро проходит. Им интересен и я, ведь мы с разных континентов, люди разных культур. Опять же, когда я ехал сюда, я не думал, что эти две недели будут такими насыщенными общением.

— Как вообще оцениваете время здесь?

— Рад, что в самые холодные дни мне не пришлось выходить на улицу (смеется). Переждал в тепле и хорошей компании. А так… Спасибо, что здесь комфортно. И сотрудникам, потому что я понимаю, сколько сил потрачено на это, и даже таким же гостям, как я. Все сохраняют позитивный настрой, готовы поговорить. Не чувствую себя чужим, пусть это и другая страна. Мама одного из моих друзей здесь передала мне книги на английском языке, чтобы мне не было скучно после того, как его выписали. Это было очень здорово. Я благодарен вам всем, правда.

Цай, студентка первого курса РУДН из Китая

— Как ваши дела? Сколько вы уже находитесь в обсервационном центре?

— О, спасибо, у меня все хорошо. У нас недавно был обед. Знаете, как вкусно кормят? Я здесь уже неделю, хотя мне кажется, что гораздо дольше.

— И как вам тут? Поделитесь впечатлениями?

— Конечно, было не по себе, когда нужно было ехать в центр. Я живу в общежитии, думала, что смогу самоизолироваться там. Но мне отказали, пришлось ехать сюда. Я чувствовала себя героем до тех пор, пока не увидела, насколько тут хорошо.

— Что больше всего понравилось?

— Помимо столовой (смеется)? Тут есть, чем заняться. Я продолжаю учиться, пусть и дистанционно, мне помогают с домашними работами. У меня классные соседки. Когда сложно что-то понимать, говорим на смеси английского и русского, если что-то совсем сложно — в помощь переводчик. Но у меня все равно ощущение, что я на каникулах. Потому что смотрю фильмы, читаю книги, общаюсь по видеосвязи с родными. Они сначала волновались, а теперь совсем нет. Говорят, что по мне видно, что я в надежных руках.

— С сотрудниками нет проблем в плане понимания друг друга?

— Совсем нет. Они знают английский на уровне, когда мы можем понимать и разговаривать, плюс у меня неплохой русский. Мы с ними даже шутим иногда. Я уверена, что они крутые и без костюмов (смеется). Спасибо им, я ведь ужасно боюсь больниц и врачей, честно говоря. А тут у меня нет страха от мысли, что я пробуду в обсервационном центре еще неделю.

Чэнь, студент первого курса РУДН из Китая

— Как самочувствие? Как проходят дни в обсервационном пространстве?

— Все в порядке. У меня было ощущение, что я не уезжал из общежития, потому что здесь тоже молодые люди моего возраста, вот так удобно разместили. Не знаю, как бы я чувствовал себя, если бы жил с кем-то другим. У меня сильный акцент, но меня не оставляли в одиночестве, мы общались через переводчик, как сейчас с вами.

— Чем занимаетесь здесь в основном?

— Здесь я плотнее занялся изучением русского. В общежитии я живу с ребятами из моей страны, а здесь немного иначе, мне приходится сильно сталкиваться с языковым барьером. Языковой барьер — это не круто! Чувствую, что «внедряюсь» в другое общество, и мне это интересно. Совсем новый опыт. Помимо этого я продолжаю учиться. Но большую часть времени, конечно, просто отдыхаю, будто на каникулах. Это совсем неплохо.

— Не страшно было ехать в обсервационный центр?

— Нет, я много читал об этом и следил за новостями. Я не боюсь коронавируса, не боюсь врачей и обсервационных пространств, здесь все сделано для того, чтобы нам всем было лучше. К тому же это здорово, когда в зимнее время в России совсем не нужно выходить — ни на занятия, ни в магазин. Все же пока я не привык к низким температурам. А так — я предполагал, что могут возникнуть сложности из-за языкового барьера. Но все не так страшно. Сейчас XXI век, и это не проблема.

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