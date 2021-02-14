«Черная аномалия»: синоптик рассказал, чего ждать от погоды в Москве на предстоящей неделе

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Предстоящая неделя в Москве будет такой же холодной и снежной, как и предыдущая. А это означает, что зима еще не готова сдавать свои позиции. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» сообщил метеоролог Александр Голубев.

По его словам, начало рабочей недели ознаменуется продолжением циклона, который пришел в российскую столицу и парализовал ее, а вместе с ней и всю европейскую часть страны.

— Всю неделю Москву атаковали циклоны, они доставили множество хлопот коммунальным службам, водителям и пешеходам. Сначала по всей центральной России прибавил снега циклон «Тристан», следом за ним прошел «Ульф». Они стали самыми снежными за последние 20 лет. Несмотря на то что их влияние сейчас немного ослабло, дальнейшие погодные условия на территории Центрального федерального округа будет определять холодная и неустойчивая воздушная масса арктического происхождения, — отметил Голубев.

Так, температура воздуха в период с 15 по 21 февраля, как и ожидается, будет ниже климатической нормы:

— На большей части территории столицы со следующей недели пройдет кратковременный снег, температура воздуха в ночные часы будет находиться в пределах от минус 13 до минус 22 градусов. При прояснениях она будет понижаться до 24–25 градусов с отрицательными показателями.

Дневные же температуры, по словам метеоролога, в первой половине недели будут колебаться от минус 10 до минус 15. В дальнейшем Москва попадет под влияние антициклона, осадки прекратятся, но усилятся морозы. И уже в ночные часы температура воздуха будет понижаться до минус 17–21 градуса:

— Так, самыми холодными днями будущей недели станут среда и четверг, когда столбики термометра опустятся днем до 14 градусов мороза, а ночью — до минус 21. При прояснениях в отдельных районах столицы воздух будет выхолаживаться до 25–28 мороза, и дневной фон температуры тоже станет ниже.

К концу недели, начиная с пятницы, 19 февраля, немного потеплеет:

— В пятницу москвичей ожидает даже ясная и солнечная погода, но при этом особого тепла не будет. В выходные же, 20–21 февраля, столбики термометров достигнут минус 12 градусов днем, а ночью ожидается от минус 12 до 16 градусов мороза.

По словам эксперта, несмотря на небольшое потепление в конце недели, морозная погода, которая будет сохраняться в столице, не позволит ощутить этого тепла. При этом Голубев отметил, что в конце февраля «снежный Армагеддон», который обрушился на российскую столицу, отойдет и Москва начнет готовиться к весне:

— Вот эта черная аномалия снежная уйдет из города. И где-то с 28 февраля москвичи начнут ощущать первое дыхание весны, поскольку погодные показатели начнут подниматься, и в конце месяца можно ожидать 0 градусов.

Эксперт также добавил, что первые плюсовые показатели марта совпадут с Международным женским днем, когда столбик термометра после продолжительных минусовых показателей поднимется до +1 градуса.

Ранее синоптик пообещал «пушкинскую» погоду в Москве после выходных. Как пояснил эксперт, такую погоду обеспечит гребень высокого атмосферного давления. Кроме того, жителям столицы рассказали о том, какими будут май и лето 2021 года.

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