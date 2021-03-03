Кабаны в городе: почему дикие животные бегут из леса

Фото: Telegram / LIFE Мosobl

Россия, Москва, 1-я Останкинская улица, 7с2 Карта всех событий

В социальных сетях появилось видео с дикими животными, свободно передвигающимися по Москве и области. Так, в районе Останкино возле Троицкой церкви горожане заметили лису, а в Лобне дорогу переходило семейство кабанов. Что привлекает зверей в городской черте, «Вечерней Москве» рассказал зоолог, кандидат биологических наук Филипп Тумасьян.

Холодная и снежная зима

По словам специалиста, сейчас основная проблема для людей и животных — большое количество снега.

— Для большинства животных снег затрудняет передвижение по лесу в поисках пропитания. Поэтому не исключено, что в такой ситуации они пытаются найти лучшую жизнь вблизи человека. Плюс сейчас оттепель, снег стал рыхлым. Когда просто большое количество снега и холодно, существует настил, по которому можно ходить, не проваливаясь. А сейчас тепло, снега в лесах по-прежнему много, но ходить по нему уже сложнее, — объяснил зоолог.

Видео: Telegram-канал LIFE Мosobl

И если мелкие животные, вроде хорьков и куниц, это не сильно замечают, то те же кабаны проваливаются в снег по брюхо. А у лис короткие ножки, добавил Тумасьян. Поэтому цивилизация для более крупных млекопитающих становится привлекательной.

— В городской черте температура воздуха чуть выше, снега меньше, да и в лесопарках можно найти расчищенные дорожки, позволяющие свободно передвигаться. И это важный фактор, который может зверей привлекать. Плюс здесь больше еды, — отметил эксперт.

В чем опасность визита диких животных

При встрече с дикими животными, предупреждает Тумасьян, нужно быть очень осторожным. Между человеком и зверем может возникнуть недопонимание. Людей жители лесов боятся и опасаются. По возможности стоит избегать с ними близкого контакта, не бежать фотографировать их, не подзывать и так далее. Как поясняет Тумасьян, опасно это не только травмами и укусами, но и передачей заболеваний.

— Зверю надо дать пройти своей дорогой. Что касается тех же лис, то они могут служить переносчиками бешенства. Если лиса проявляет к вам повышенный интерес и вам кажется, что она ищет контакта, надо по возможности этого контакта избежать. Такое поведение ненормально и чаще говорит о том, что животное больно, — предостерег зоолог.

Попытка адаптироваться

Сообщения о диких животных в городской черте уже не редкость. Специалист объясняет это тем, что человек активно расширяет свои пространства, и мест, где его нет, становится все меньше. В размерах увеличиваются рекреационные зоны, парки, застраиваются леса, поля.

Часть животных в связи с антропогенными процессами уходит дальше от прежних мест обитания, а какие-то виды пытаются адаптироваться и учатся жить совместно с нами. В дальнейшем, считает Тумасьян, этот процесс обучения будет продолжаться.

Только, с точки зрения зоолога, обучение должно быть взаимным. И мы должны привыкнуть к тому, что представители дикой природы будут выходить в города, пользоваться нашими парками и лесопарками. Да и животные должны также научиться сосуществовать рядом с нами, поскольку мы с ними на этой планете соседи, заключил собеседник «ВМ».

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