По месту учебы: в московских вузах началась вакцинация от коронавируса

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В высших учебных заведениях столицы началась вакцинация от коронавирусной инфекции. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Привиться от COVID-19 смогут учащиеся вузов, откликнувшихся на предложение городских властей создать на местах пункты вакцинации. Кроме того, для студентов будет доступа выездная вакцинация.

Как отметила Ракова, городские власти заинтересованы в том, чтобы процедура иммунизации против коронавирусной инфекции была доступна как можно большему количеству горожан. Для этого власти столицы постоянно обновляют список пунктов вакцинации.

— Выездные бригады принимают жителей в популярных общественных местах. Спрос мы видим в том числе среди студентов, которые хотели бы, но еще не сделали прививку в силу занятости, — приводит слова Раковой портал mos.ru.

По этой причине было принято решение организовать пункты вакцинации от COVID-19 прямо на территории вузов. По словам заммэра, из сотни государственных и частных высших учебных заведений, которым были направлены такие предложения, откликнулось 21. Получить укол уже могут студенты Государственного университета управления вакцинации.

В то же время, как заметила Ракова, ведутся переговоры по открытию пунктов вакцинации с МФТИ, МГЛУ, Школой-студией МХАТ, РУДН, МГПУ, МГУУ, МГИМО и другими учебными заведениями столицы.

Более того, в некоторых вузах будет проходить выездная вакцинация.

По мнению доктора биологических наук, профессора кафедры «вирусология» Института имени Белозерского МГУ Алексея Аграновского, коронавирусная инфекция — непредсказуемая болезнь, которая может быть опасна в том числе и для молодых людей.

— Да, по статистике от COVID-19 больше страдают люди преклонного возраста, но исключения тоже бывают. Кроме того, молодые не живут на отдельном острове. Они контактируют с людьми разной возрастной категории: пожилыми, людьми, которым вакцинация противопоказана, и с гражданами, которые пока боятся ее проходить, — сказал ученый.

Он также отметил, что молодежь, будучи самой активной прослойкой общества, чаще всего выступает носителем или распространителем вируса.

— Вакцинация — это вопрос создания коллективного и локального иммунитета. Поэтому так важно убедить студентов, чтобы они, пусть и добровольно, но все же прививались от коронавирусной инфекции, чтобы избежать активного распространения COVID-19, — считает Аграновский.

При этом собеседник «ВМ» предупредил, что «ситуация со смертельным недугом пока тревожная и расслабляться рано».

— Конечно, вводить принудительную вакцинацию сейчас опасно. Это, можно сказать, допустимо лишь в том случае, если у нас прирост по количеству заразившихся достигнет показателей Индии, — сказал вирусолог.

Эксперт добавил, что «поголовный отказ от иммунизации против вируса может привести к плачевной статистике». Также Аграновский отметил важность информирования граждан о необходимости вакцинироваться от COVID-19 со стороны властей города.

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