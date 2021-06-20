Пляжная зона, фитобар и йога: в каких открытых бассейнах Москвы можно спастись от жары

Фото: pixabay.com

Аномальная жара в центральной части страны будет сохраняться до конца следующей недели, сообщили в Гидрометцентре России. Для москвичей, которые хотят охладиться в период высокой солнечной активности, работают открытые бассейны. Многие из них достойно имитируют пляжный отдых в черте мегаполиса. «Вечерняя Москва» расскажет о пяти наиболее современных и комфортных столичных бассейнах на свежем воздухе, а также о том, как не превратить пользу от их посещения во вред.

Где поплавать под открытым небом в Москве

«The Баssейн» в парке «Сокольники»

Адрес: Митьковский проезд, дом 1, строение 1.

Цена: 500 рублей — в будни, 1000 рублей — в выходные.

Открытый комплекс в «Сокольниках» — это два бассейна с подогревом: взрослый (плюс 25 градусов по Цельсию) и детский (плюс 30 градусов по Цельсию). Свободное от плавания время можно занять посещением детской площадки или ресторана: там вы найдете все — от традиционного борща до освежающих коктейлей. По выходным на территории бассейна проходят вечеринки с приглашенными артистами.

Посетители могут взять в аренду принадлежности для бадминтона, настольного тенниса, волейбольный мяч и даже нарды. Лежак для отдыха уже входит в стоимость.

Бассейн в «Сокольниках» / Фото: Вечерняя Москва

Открытый бассейн в аквакомплексе «Лужники»

Адрес: улица Лужники, 24, строение 4.

Цена: 800 рублей — в будни, 1000 рублей — в выходные.

На территории расположены два бассейна (спортивный и пляжный) с температурой воды плюс 27 градусов по Цельсию, а также детская зона с водной площадкой. Посетителям доступны качели, волейбольная площадка и шезлонги.

Бассейн в «Лужниках» / Фото: Вечерняя Москва

Пляж-бассейн Panton в парке «Северное Тушино»

Адрес: улица Свободы, 56.

Цена: 700 рублей — в будни, 1000 рублей — в выходные.

Комплекс уникален тем, что находится прямо на воде (Химкинское водохранилище). Перед посещением важно знать, что вода в бассейне не подогревается искусственно. Гости могут посетить песчаный пляж, плавучий ресторанный комплекс, детскую зону. Около чаши бассейна расположена барная стойка.

Центр омоложения, оздоровления и спорта «Чайка» у станции метро «Парк Культуры»

Адрес: Турчанинов переулок, 3, строение 1.

Цена: 2400 рублей.

«Чайка» — это три бассейна разной величины под открытым небом, которые работают круглый год. В чашах поддерживается температура воды плюс 28 градусов по Цельсию.

Помимо привычного плавания, в «Чайке» можно посетить бесплатные групповые тренировки: аквааэробику, йогу, гимнастику, танцы. Любителей экстрима порадуют вышки для прыжков в воду. Баня, сауна и лечебный душ, которые также есть на территории комплекса, придутся по вкусу приверженцам изысканного отдыха.

Открытый бассейн у Северного речного вокзала

Адрес: Ленинградское шоссе, 51.

Цена: 1000 рублей — в будни, 1500 рублей — в выходные.

Одна из самых масштабных пляжных зон в Москве открылась 10 июня. Она включает три бассейна с подогревом, летнюю кухню, фитобар и причал для маломерных судов. Общая площадь нового комплекса составляет более четырех тысяч квадратных метров. Посетителям открывается вид на Химкинское водохранилище.

Фото: Александр Кожохин / Вечерняя Москва

Полезно вдвойне: аэробная нагрузка и витамин D

Плавание полезно для здоровья, а плавание в открытом бассейне — вдвойне. Об этом «Вечерней Москве» рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко. По ее словам, указанный вид спорта — это «мягкая аэробная нагрузка», не только тренирующая сердце, но и разгружающая позвоночник.

— Кардионагрузка позволяет тренировать сердце. К тому же любое плавание ставит в выгодное положение мышцы, ведь при этом процессе позвоночник находится в состоянии невесомости, разгружается, — отметила Романенко.

Особым преимуществом отдыха в открытом бассейне является свежий воздух, поделилась специалист. По словам терапевта, во время такого плавания в организме происходит синтез витамина D. Этот фактор служит приятным дополнением в вопросе пользы для сердца и позвоночника.

Однако не стоит забывать и о мерах безопасности, предостерегает Романенко. Важно уберечь себя от солнечного ожога и свести на нет возможный вред от посещения открытого бассейна.

— При нахождении в водоеме на свежем воздухе вероятность солнечного ожога возрастает в разы. Для плавания в открытом бассейне лучше выбирать оптимальные часы: до 11 часов и после 17 часов. В противном случае пользы будет намного меньше, чем возможного вреда. Не нужно забывать и про использование солнцезащитных кремов, — рекомендовала терапевт.

Также врач посоветовала внимательно относиться к выбору открытого бассейна: важно не допустить попадания в организм кишечных инфекций, возникающих в недостаточно очищенной воде. Людям, у которых есть аллергия на хлорсодержащие соединения, придется воздержаться от посещения некоторых бассейнов, заключила специалист.

Купание в природных водоемах

Ранее «Вечерняя Москва» уже рассказывала о восьми столичных локациях, одобренных для купания Роспотребнадзором. Среди них — Путяевский пруд в «Сокольниках», пляжи Серебряного Бора, Мещерское озеро, Косинское трехозерье, озера Зеленоградского административного округа. Их могут посетить москвичи, которые предпочитают отдых на природных водоемах.

В СМИ сообщается о том, что жара в столице продержится еще как минимум неделю, а значит, у жителей Москвы будет множество поводов для купания под открытым небом.