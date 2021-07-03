На безопасной дистанции: как работают социальные учреждения Москвы в период пандемии

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Социальные учреждения города в период нестабильной эпидемической ситуации из-за пандемии COVID-19 перешли на новый формат работы и изменили систему приема посетителей.

В новом формате продолжают вести прием специалисты центров госуслуг «Мои документы». Так, большинство услуг можно получить по предварительной записи на mos.ru.

— Запись носит персональный характер — заявитель, который собирается прийти в центр за получением услуги, должен записаться на прием через свой личный кабинет на портале, — пояснили в Комплексе социального развития столицы.

При этом те, кто прошел вакцинацию от COVID-19, могут воспользоваться всеми услугами центров без предварительной записи — для этого необходимо только показать администратору сертификат о вакцинации или QR-код сертификата.

Отделы ЗАГС тоже принимают посетителей по предварительной записи — необходимо позвонить по телефону Единой справочной службы города Москвы (495) 777-77-77. Однако регистрация заключения и расторжения брака по ранее поданным заявлениям будет проводиться в назначенные даты и время.

— Многие услуги, как «Моих документов», так и отделов ЗАГС, можно получить дистанционно, — добавили в комплексе.

График работы изменился и в учреждениях Департамента труда и соцзащиты населения Москвы — очные услуги отделов соцзащиты переведены в онлайн. Чтобы получить услугу, нужно написать на почту отдела или оставить обращение в переносном ящике при входе.

Столичные семейные центры тоже работают дистанционно: специалисты по телефону оказывают консультативную, психологическую, юридическую, социальную и иные виды помощи. Кроме того, консультацию можно получить и через форму обратной связи на портале «Мой семейный центр».

В режиме предварительной записи временно функционирует центр занятости «Моя работа». Чтобы получить признание и сделать перерегистрацию в качестве безработного, нужно зайти на портал czn.mos.ru и выбрать удобную дату и время визита. Аналогично и с процедурой подбора вакансий сотрудниками центра. Но подать заявку на поиск работы и регистрацию в качестве безработного по-прежнему можно дистанционно на сайте центра занятости «Моя работа», на портале мэра Москвы и на портале «Работа в России».

Также на сайте центра можно подать онлайн-заявки на такие услуги, как карьерное консультирование, оценка профессиональных навыков и личностных компетенций, индивидуальные консультации по открытию собственного дела и регистрации статуса самозанятого, профессиональное обучение или повышение квалификации.

— Посетить центр лично можно при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса, — сообщили в Комплексе соцразвития.

А вот социальные работники продолжают работать в полную силу. Они все так же помогают горожанам, находящимся на надомном обслуживании, в том числе по разовым заявкам граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями, которым рекомендована самоизоляция.

— Мы помогаем убираться, готовим еду, стираем, — пояснила социальный работник Территориального центра социального обслуживания «Фили-Давыдково» филиал «Очаково-Матвеевское» Ирина Ворохобина.

При этом из-за пандемии соцработники уделяют особое внимание вопросам безопасности и здоровья своих подопечных. Так, внутрь квартиры они заходят только в маске, а еще обязательно дезинфицируют и моют руки. Проект «Московское долголетие» продолжает занятия для старшего поколения в дистанционном формате. Подключиться к ним можно из любого удобного места, даже находясь за городом.

— Наши участники, москвичи старшего возраста, нашли много преимуществ в дистанционных занятиях. Согласно опросу в сетях, 78 процентов подписчиков проекта отметили, что не тратят время на дорогу и успевают посещать больше занятий, 25 процентов рады тому, что онлайн позволяет совмещать участие в проекте с заботой о внуках. А 59 процентов благодарны дистанционному формату за то, что могут заниматься где удобно, даже на даче, не отрываясь от любимых грядок, — рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Например, Татьяна Зельдович каждое лето проводит на даче. Если раньше москвичке из-за этого приходилось откладывать любимые уроки танцев до осени, то сейчас она совмещает занятия, дачные хлопоты и заботу о внуках, которые летом живут с бабушкой за городом.

— Сейчас я занимаюсь диско, иногда ко мне присоединяются и четверо внуков — ведь там, помимо танцевальных движений, есть еще и зарядка. Ее мы делаем вместе, — поделилась Татьяна Зельдович.

КСТАТИ

С 28 июня Главархив Москвы возвращает читальные залы к обычному режиму работы только для посетителей, которые получили QR-код, подтверждающий получение пользователем второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины от коронавируса. Такая мера связана с тем, что работа с документами может оказаться опасной для здоровья непривитых горожан.