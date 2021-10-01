«Маршрутка бизнес-класса»: как работает сервис перевозок «По пути» в Москве

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

В Новой Москве запустили новый сервис перевозок «По пути», который фактически является маршруткой по вызову. «Вечерняя Москва» разбиралась, как пользоваться сервисом и в чем его особенности.

Новый сервис запущен в четырех поселениях ТиНАО в дополнение к регулярным автобусным маршрутам. Ожидается, что он будет пользоваться популярностью: только за время тестирования участники совершили более трех тысяч поездок.

Теперь почти 90 тысяч горожан с помощью мобильного приложения могут заказать транспорт, выбрав нужную остановку отправления и прибытия. Конечная — метро «Прокшино». Отсюда транспорт отправляется обратно. Стоимость одной поездки — всего 46 рублей. Это практически такси, в котором только работают не легковые автомобили, а 30 новых комфортных автобусов. Вместимость каждого — 19 человек.

Как рассказал первый заместитель руководителя Департамента транспорта Москвы Роман Латыпов, автобус останавливается на виртуальной или обычной остановке. Транспорт специально окрашен в желтый цвет, чтобы пассажиры не перепутали его с другими автобусами.

— Они очень комфортные. В каждом есть USB-зарядка, телевизор, — отметил Латыпов.

Автобусы приезжают после заказа к указанной точке не позже чем через 20 минут. Перемещение транспорта можно отслеживать по карте и заказывать его под свой маршрут.

— Гибкими маршрутами управляет довольно сложная математическая модель. Автобусы не ходят по фиксированному маршруту, они меняются у каждого из автобусов в зависимости от того, как жители ТиНАО их заказывают. Сейчас работает порядка 30 автобусов, но их количество по мере востребованности может быть увеличено, — добавил Латыпов.

Заместитель генерального директора ГУП «Мосгортранс» Максим Коновалов в свою очередь отметил, что сервис насчитывает 150 остановок, из которых 43 — виртуальные.

Фото: Руслан Давлетшин / Вечерняя Москва

Виртуальная остановка выглядит как столбик с дорожным знаком. Это связано с тем, что возможность поставить полноценный остановочный пункт есть не везде.

— Мы брали и маленькие, и большие поселения, которые входят в первую зону обслуживания сервиса, — пояснил Коновалов.

Как пользоваться

Для того чтобы заказать автобус, сначала нужно установить на телефон приложение «Московский транспорт». Затем указать начальную и конечную точки маршрута, после чего оплатить поездку онлайн. Для входа в автобус потребуется при входе отсканировать QR-код.

По словам Коновалова, воспользоваться транспортом без предварительной оплаты нельзя:

— С улицы он никого не подбирает, только через приложение и привязку к банковской карте.

Если у пользователя возникнут какие-либо проблемы с использованием сервиса, он может позвонить по номеру 3210 в службу поддержки. Специалисты также расскажут все подробности и нюансы работы автобусов.

Никита Качарава, житель района Кунцево, стал одним из первых, кто протестировал новый сервис перевозок «По пути». По его словам, «как маршрутка автобус не ощущается, транспорт по уровню комфорта — бизнес-класс».

— У меня девушка живет в Красной Пахре, это за Троицком и еще дальше. Мне было накладно до нее добираться по финансам, поскольку для быстрой поездки приходилось выбирать такси, а это рублей 700 и более, либо очень долго ехать на городских автобусах. Потом я узнал, что проводится тестирование сервиса «По пути». И мне он пришелся очень даже кстати. Теперь я с комфортом добираюсь до любимого человека, — поделился горожанин.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

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