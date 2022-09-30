Концерт в честь присоединения к России новых регионов начался на Красной площади

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На Красной площади в Москве начался концерт, приуроченный к присоединению ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей к России.

Множество людей собралось на главной площади страны, а также на Васильевском спуске. Большинство из них несут в руках флаги России.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

В конце выступления президент совместно с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.