Собянин: Предстоит большая работа по защите новых территорий России

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После принятия ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России предстоит большая работа по защите этих территорий и их граждан. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Будем помогать консолидированно: и правительство России, и другие регионы, и, конечно, Москва. Луганск и Донецк — наши города-побратимы. Теперь, после их официального вступления в состав России, работать будет гораздо проще и удобнее, — заявил он.

Глава города уточнил, что Москва поможет наладить на новых территориях экономику, социальное развитие, а также приведет в порядок внешний облик городов.

Правительство сделает все для достижения жителями новых субъектов комфортного уровня жизни, написал Собянин в Telegram-канале.

Президент России Владимир Путин 30 сентября выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. «Вечерняя Москва» собрала главные заявления российского лидера.

В конце выступления президент совместно с главами ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.