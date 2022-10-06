Санкции ЕС не коснутся сотрудничества с Россией в области мирного атома

Фото: European Parliament / CC BY-NC-ND 2.0

Новые антироссийские санкции не затронут сотрудничество в области мирного атома. Об этом в четверг, 6 октября, говорится в официальном журнале ЕС, где опубликован соответствующий документ.

— ЕС твердо намерен избегать угроз для ядерной безопасности. В связи с этим никакие меры настоящего регламента не направлены на подрыв безопасности гражданских ядерных объектов, сотрудничества в ядерной сфере, — отмечается в документе.

Кроме того, меры не затронут проектирование, строительство, ввод в эксплуатацию обслуживание новых объектов, поставку топлива для них, передает РИА Новости.

6 октября ЕС утвердил восьмой пакет санкций против России, включив в него потолок цен на нефть. Кроме того, санкционные меры предусматривают запрет перевозок российской нефти по цене выше установленного потолка по морю с декабря 2022 года, а нефтепродуктов — с февраля.

Также под новые санкции попали певица Юлия Чичерина, лидер группы «Любэ» Николай Расторгуев и народный артист России Олег Газманов.