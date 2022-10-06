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Отделения «Единой России» открылись в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях

Лейла Алиева
Общество
Отделения «Единой России» открылись в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Фото: Пресс-служба Госдумы

Региональные отделения партии «Единая Россия» появились на новых присоединенных территориях РФ. Об этом сообщили в пресс-службе партии в четверг, 6 октября.

— «Единая Россия» создала региональные отделения в Донецкой народной республике, Луганской народной республике, Запорожской и Херсонской областях, — приводит сообщение РИА Новости.

Референдумы о вхождении регионов в состав РФ проходили в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 23 по 27 сентября. 28 сентября избирательные комиссии опубликовали итоги референдумов.

30 сентября президент России выступил в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца по итогам референдумов о присоединении к стране ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей. В конце выступления президент подписал договоры о присоединении новых субъектов к России.

О том, что ожидает страну после присоединения Донбасса, Херсонщины и Запорожья, — в материале «Вечерней Москвы». К примеру, новые реалии потребуют изменений в экономической сфере.

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