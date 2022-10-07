Олаф Шольц выступил против применения ядерного оружия

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц однозначно выступил против применения ядерного оружия. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.

— Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия, — цитирует заместителя пресс-секретаря РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары. Такое заявление украинский лидер сделал в четверг, 6 октября, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии. Украинский президент добавил, что НАТО необходимо задуматься о таком варианте и пересмотреть порядок использования ядерного оружия.

Сценарий, при котором Россия нанесет превентивный ядерный удар по территории Украины, после чего США применят в ответ ядерное оружие в отношении РФ, маловероятен. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил политолог Андрей Кортунов, комментируя слова американского лидера Джо Байдена об угрозе «ядерного армагеддона».