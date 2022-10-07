Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Олаф Шольц выступил против применения ядерного оружия

Полина Долганова
В мире
Олаф Шольц выступил против применения ядерного оружия
Фото: flickr/worldeconomicforum

Канцлер ФРГ Олаф Шольц однозначно выступил против применения ядерного оружия. Об этом в пятницу, 7 октября, сообщил заместитель официального представителя немецкого правительства Вольфганг Бюхнер.

— Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия, — цитирует заместителя пресс-секретаря РИА Новости.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО не ждать, пока Россия применит ядерное оружие, а самим нанести по ней превентивные удары. Такое заявление украинский лидер сделал в четверг, 6 октября, выступая по видеосвязи в Институте Лоуи в Австралии. Украинский президент добавил, что НАТО необходимо задуматься о таком варианте и пересмотреть порядок использования ядерного оружия.

Сценарий, при котором Россия нанесет превентивный ядерный удар по территории Украины, после чего США применят в ответ ядерное оружие в отношении РФ, маловероятен. Об этом в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» сообщил политолог Андрей Кортунов, комментируя слова американского лидера Джо Байдена об угрозе «ядерного армагеддона».

Владимир Зеленский Ядерное оружие Олаф Шольц
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Максим Чирков
Максим Чирков

«Мыльный пузырь» США скоро лопнет

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Преподобный Сергий и Русь его времени

Иван Кудря
Иван Кудря

Первые локальные успехи сделаны

Александр Бердников
Александр Бердников

Объясним, что приемлемо в большом городе, что нет

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Чтобы было, чем занять досуг

Виктор Литовкин
Виктор Литовкин

Мы — гарант сохранения мира

Юрий Московский
Юрий Московский

Важно хорошо освоить русский

Все мнения
О проекте