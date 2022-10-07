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Поджигателя машин у «Москвы-Сити» отправили под домашний арест

Евгений Белоусов
Происшествия
Поджигателя машин у «Москвы-Сити» отправили под домашний арест
Фото: shutterstock

Таганский районный суд отправил под домашний арест обвиняемого в поджоге автомобилей, припаркованных около башни «Федерация» в «Москве-Сити». Об этом «Вечерней Москве» в пятницу, 7 октября, сообщили в пресс-службе суда.

Уточняется, что суд отправил Сергея Арушанова под домашний арест до 7 декабря. Суд также отклонил ходатайство о заключении поджигателя под стражу.

Вечером 6 октября возле башни «Федерация» комплекса «Москва-Сити» загорелись два автомобиля. Площадь возгорания составила 5 квадратных метров.

Для того чтобы потушить возгорание в условиях узкого пространства бизнес-квартала, пришлось перекрывать улицу рядом с башней «Федерация» — между домами № 12 и № 19.

На место вызвали пожарных и полицию. Сразу же появилась версия о поджоге, так как очевидцы видели подозрительного мужчину, который убегал с места происшествия с канистрой бензина. Подробности этого резонансного дела — в материале «Вечерней Москвы».

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