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Глава МИД Саудовской Аравии ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти

Лейла Алиева
В мире
Глава МИД Саудовской Аравии ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти
Фото: Depositphotos

Саудовская Аравия не причастна к высоким ценам на бензин в США. Об этом заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр в субботу, 8 октября.

— У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями, — отметил он.

У Саудовской Аравии не было четкой цели навредить США и поучаствовать в этом с политической точки зрения, подчеркнул глава МИД в интервью FoxNews.

Недавно сообщалось, что США утрачивают нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире. В материале издания The Wall Street Journal отмечается, что объем нефти в стратегическом нефтяном резерве США на неделе сократился на семь миллионов баррелей по сравнению с неделей ранее.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович объяснил «Вечерней Москве», почему в ОПЕК+ решили резко снизить добычу нефти. По его словам, данное решение вызвано желанием стабилизировать цены на нефть. Однако по ряду причин такое решение не понравилось Соединенным Штатам Америки.

Нефть США Саудовская Аравия
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