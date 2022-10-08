Глава МИД Саудовской Аравии ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти

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Саудовская Аравия не причастна к высоким ценам на бензин в США. Об этом заявил глава МИД королевства Адель аль-Джубейр в субботу, 8 октября.

— У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями, — отметил он.

У Саудовской Аравии не было четкой цели навредить США и поучаствовать в этом с политической точки зрения, подчеркнул глава МИД в интервью FoxNews.

Недавно сообщалось, что США утрачивают нефтяную подушку безопасности по мере реализации плана администрации Джо Байдена по снижению цен на нефть в мире. В материале издания The Wall Street Journal отмечается, что объем нефти в стратегическом нефтяном резерве США на неделе сократился на семь миллионов баррелей по сравнению с неделей ранее.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета Станислав Митрахович объяснил «Вечерней Москве», почему в ОПЕК+ решили резко снизить добычу нефти. По его словам, данное решение вызвано желанием стабилизировать цены на нефть. Однако по ряду причин такое решение не понравилось Соединенным Штатам Америки.