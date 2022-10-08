В Турции допустили возобновление переговоров между Россией и Украиной

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Переговоры между Россией и Украиной могут возобновиться. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в субботу, 8 октября.

По его словам, приостановка переговоров между странами была ожидаема. Президент России Владимир Путин планирует заключить «новую сделку с Западом», так как договоренности, которые заключили по завершении холодной войны, перестали отражать современную Россию.

— Частично это касается Украины, несомненно. Но более масштабный вопрос действительно состоит в новой сделке между Россией и Западным миром. Существуют новая Россия, новый мир, новая действительность, и они хотят заключить новую сделку, — объяснил Калын.

В результате чего глобальный либеральный порядок сталкивается с серьезным испытанием, отметил он в интервью телеканалу CNN.

На Украине 4 октября вступил в силу указ, в котором констатируется «невозможность проведения переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным». О том, что кроется за этим решением, «Вечерней Москве» объяснил первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин.