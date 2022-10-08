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«Террористическая сущность»: Захарова прокомментировала реакцию Киева на разрушение Крымского моста

Полина Долганова
В мире
«Террористическая сущность»: Захарова прокомментировала реакцию Киева на разрушение Крымского моста
Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в субботу, 8 октября, заявила, что реакция Киева на разрушение Крымского моста говорит о террористической сущности Украины.

— Реакция киевского режима на разрушение гражданской инфраструктуры свидетельствует о его террористической сущности, — написала Захарова на своей странице в Telegram.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик, что в свою очередь привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате инцидента произошло частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

В дальнейшем для изучения вопроса подключились сотрудники Национального антитеррористического комитета (НАК), который выявил причины случившегося. Согласно их данным, на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, который привел к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

Подробнее о происшествии — в материале «Вечерней Москвы».

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