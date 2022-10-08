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«Преступная порука»: Захарова раскритиковала заявление главы МИД Эстонии о Крымском мосту

Евгений Белоусов
В мире
«Преступная порука»: Захарова раскритиковала заявление главы МИД Эстонии о Крымском мосту
Фото: МИД РФ

Реакция главы МИД Эстонии Урмаса Рейнсалу на ЧП на Крымском мосту говорит о том, что преступная логика круговой порукой связала режимы стран НАТО. Об этом в субботу, 8 октября, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Убийства, диверсии, разрушения, провокации и инсценировки — преступная логика круговой порукой связала натовские режимы, — написала Захарова в Telegram-канале.

8 октября глава эстонского Министерства иностранных дел Урмас Рейнсалу положительно оценил взрыв на Крымском мосту и предположил, что за этим стоит спецназ Украины.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

Ростуризм совместно с Минцифры запустил федеральный кол-центр для туристов, которые отдыхают в Крыму, а также для тех, кто планировал поездку туда в ближайшее время. Всю необходимую информацию можно получить круглосуточно и бесплатно по номеру + 7 (800) 707-97-41.

Специалист по дорожному строительству Илья Иванов рассказал «Вечерней Москве», что с учетом специфических особенностей Крымского моста его полное восстановление может занять около двух месяцев. Как отметил эксперт, работам по восстановлению моста будет предшествовать согласование проекта.

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