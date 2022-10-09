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В РПЦ опровергли сообщения об ухудшении здоровья патриарха Кирилла

Евгений Жуков

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
В РПЦ опровергли сообщения об ухудшении здоровья патриарха Кирилла
Фото: patriarchia.ru

Временно исполняющий обязанности руководителя пресс-службы патриарха, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда опроверг сообщения о якобы ухудшении здоровья патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

— Якобы новости. Новый жанр такой. Все хорошо, не дождетесь, — сказал он.

Легойда в Telegram-канале призвал пользоваться лишь проверенными источниками информации.

30 сентября поступила информация, что патриарх Московский и всея Руси Кирилл заразился коронавирусом.

До этого сообщалось, что коронавирус у патриарха Кирилла протекает в легкой форме. Патриарх проходит лечение дома, оттуда он также ведет свою рабочую деятельность.

Легойда уточнил, что патриарх не сможет провести богослужение в дни памяти преподобного Сергия Радонежского 8 и 9 октября в Троице-Сергиевой лавре.

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