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Аксенов: Временно Крымским мостом смогут воспользоваться только легковые автомобили

Евгений Жуков
Общество
Аксенов: Временно Крымским мостом смогут воспользоваться только легковые автомобили
Фото: glava.rk.gov.ru

Проезд по Крымскому мосту до особого распоряжения будет разрешен только для легковых автомобилей, грузовики продолжат отправлять паромами. Об этом в воскресенье, 9 октября, сообщил глава крымского региона Сергей Аксенов.

Он также добавил, что железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме. Перевозка автобусов всех типов и большегрузных автомобилей будет осуществляться паромом «Лаврентий» по маршруту Керченский морской рыбный порт — порт «Кавказ».

— Автомобили грузоподъемностью до 3,5 тонны и пассажиры будут перевозиться по маршруту порт «Крым» — порт «Кавказ». Напоминаю, что паромная переправа будет работать бесплатно, — написал Аксенов в своем Telegram-канале.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.

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