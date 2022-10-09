Песков ответил на вопрос о задействовании ядерной доктрины после теракта на Крымском мосту

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Рассуждения о том, попадает ли подрыв Крымского моста под возможности задействования ядерной доктрины, являются совершенно неверными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в воскресенье, 9 октября.

— Нет. Совсем неверная постановка вопроса, — ответил он на вопрос РИА Новости о возможности задействования Россией ядерного потенциала после слов президента о том, что ЧП на Крымском мосту было направлено на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры страны.

Во время встречи с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным российский лидер заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, из-за чего загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия частично разрушилось дорожное полотно.

В связи с подрывом было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Уточняется, что уже допрошено множество свидетелей и очевидцев. Кроме того, почти завершены специальные экспертные исследования.