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Движение пригородных поездов запустили по Крымскому мосту

Лейла Алиева
Общество
Движение пригородных поездов запустили по Крымскому мосту
Фото: shutterstock

По Крымскому мосту запустили движение пригородных поездов. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ в воскресенье, 9 октября.

— Коллеги из РЖД совместно с Крымской железной дорогой провели и продолжают выполнять значительную работу, что позволило уже сегодня начать пропуск по Крымскому мосту пригородных поездов, — отметил министр транспорта Виталий Савельев.

По его словам, все работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы в ближайшее время обеспечить население транспортной связью, а перевозчиков — привычными логистическими маршрутами.

Первый пригородный поезд уже отправился из Керчи и пересек Крымский мост. Также с противоположной стороны вышел поезд из Анапы, который также пересек Крымский мост. С 10 октября пригородные поезда будут работать в соответствии с расписанием, говорится в Telegram-канале ведомства.

Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин рассказал, что автомобильное движение по двум полосам запустили на Крымском мосту.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в связи с чем загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате подрыва частично разрушилось дорожное полотно.

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