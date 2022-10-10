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Звезда сериала «Сваты» Кошмал посмеялась над взрывом на Крымском мосту

Юлия Курганова
Общество
Звезда сериала «Сваты» Кошмал посмеялась над взрывом на Крымском мосту
Фото: shutterstock

Украинская актриса Анна Кошмал разместила на своей странице в социальной сети скриншот переписки с мужем. Он прислал ей фото и видео взрыва на Крымском мосту.

— Вот тебе подарок на первый съемочный день, — подписал мужчина сообщение.

Артистка оценила «шутку» и сопроводила скриншот большим смеющимся эмодзи, сообщает портал «Газета.ru».

Президент России Владимир Путин заявил, что теракт на Крымском мосту был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры РФ. По словам российского лидера, произошедшее на Крымском мосту является терактом, который организовали спецслужбы Украины.

В связи с подрывом было возбуждено уголовное дело по статье «Терроризм». Уже допрошено множество свидетелей и очевидцев. Кроме того, почти завершены специальные экспертные исследования.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, в связи с чем загорелись топливные цистерны находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате подрыва частично разрушилось дорожное полотно.

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