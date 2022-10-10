Синоптики пообещали москвичам солнечную и сухую погоду 10 октября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В понедельник, 10 октября, в столичном регионе ожидается ясная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–11 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 9–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание и заморозки ожидают Московский регион. По его словам, похолодание до плюс 9-10 градусов днем и до 0-2 градусов мороза ночью ожидает столичный регион в ближайшие дни. Но будет светло, сухо и солнечно, золотая осень еще задержится.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками.