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Синоптики пообещали москвичам солнечную и сухую погоду 10 октября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали москвичам солнечную и сухую погоду 10 октября
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В понедельник, 10 октября, в столичном регионе ожидается ясная и сухая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 8–11 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 9–12 градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–6 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что похолодание и заморозки ожидают Московский регион. По его словам, похолодание до плюс 9-10 градусов днем и до 0-2 градусов мороза ночью ожидает столичный регион в ближайшие дни. Но будет светло, сухо и солнечно, золотая осень еще задержится.

Синоптик Евгений Тишковец рассказал «Вечерней Москве» о погоде в столице на предстоящей неделе. По его словам, в столичном регионе ожидается комфортная погода с переменной облачностью и небольшими осадками.

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