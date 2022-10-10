В Ростуризме заявили об отсутствии ограничений для поездок в Крым

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В настоящее время нет никаких транспортных ограничений для поездок в Крым. Об этом в понедельник, 10 октября, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

— Что касается туристов, которые планировали поехать в Крым и Севастополь, то сейчас для этого нет транспортных ограничений, — отметила она.

По словам руководителя ведомства, в ближайшее время Ростуризм вместе с властями Крыма представит российскому правительству предложения по поддержке субъектов туристической инфраструктуры на полуострове.

Около тысячи человек бесплатно продлили проживание в крымских отелях на сутки, уточнила Зарина Догузова в своем Telegram-канале.

Накануне глава крымского региона Сергей Аксенов сообщил, что проезд по Крымскому мосту до особого распоряжения будет разрешен только для легковых автомобилей, грузовики продолжат отправлять паромами.

8 октября на Крымском мосту взорвался грузовой автомобиль, что привело к возгоранию цистерн с топливом находившегося поблизости железнодорожного состава. В результате происшествия случилось частичное разрушение дорожного полотна, движение на мосту было закрыто для всех видов транспорта.

«Вечерняя Москва» попросила экспертов оценить масштабы повреждения и рассказать, сколько времени понадобится на восстановление моста.