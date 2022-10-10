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Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину

Лейла Алиева
В мире
Посольство США в Киеве призвало американцев покинуть Украину
Фото: Unsplash

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве в понедельник, 10 октября, призывало своих граждан укрыться в убежищах и покинуть Украину в связи со взрывами в городе.

— Посольство США призывает граждан США укрыться на месте и покинуть Украину немедленно, используя частный наземный транспорт, когда это будет безопасно, — говорится на сайте посольства США в Киеве.

10 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о нескольких взрывах в центре города. Уточняется, что всего было слышно четыре взрыва, после чего в городе появился дым. Кроме того, в Киевской области сработала система ПВО. Позже очевидцы опубликовали кадры из центра украинской столицы.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение после ударов по городам страны. Он отметил, что повреждены энергообъекты по всей стране. По словам украинского лидера, удары направлены на то, чтобы посеять панику и хаос в стране, а также уничтожить ее энергосистему. Также украинский президент заявил, что по всей Украине работает воздушная тревога.

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