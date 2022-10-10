Захарова прокомментировала намерение Зеленского выступить на встрече G7

Фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала планы президента Украины Владимира Зеленского выступить на срочной встрече «Большой семерки». Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

— Зеленский заявил, что договорился с Шольцем о срочной встрече G7, рассчитывает выступить на ней. С новым номером, — написала Захарова.

До этого стало известно, что украинский президент договорился с канцлером ФРГ Олафом Шольцем о срочной встрече «Большой семерки», на которой планирует выступить. Зеленский и Шольц обсудили вопрос усиления давления на Москву и помощь в восстановлении поврежденной инфраструктуры.

9 октября Захарова сообщила, что сигналы из США на фоне ситуации на Украине демонстрируют намеки на переговоры, чего не было еще несколько недель назад.

При этом она добавила, что определяющим фактором остаются реальные действия Вашингтона и его союзников, не увязывающиеся с их якобы миролюбивой риторикой. Так, по словам дипломата, Запад наращивает поставки оружия Украине, а число зарубежных наемников в рядах ВСУ все растет.